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Cine este și ce avere deține Adrian Veștea, premier desemnat de Nicușor Dan

De numele lui Adrian Veștea se leagă dezvoltarea Aeroportului Brașov, el fiind președintele Consiliului Județean Brașov în perioada desfășurării lucrărilor. În guvernarea Marcel Ciolacu, Veștea a fost ministru al Dezvoltării, din partea PNL.
Cine este și ce avere deține Adrian Veștea, premier desemnat de Nicușor Dan
Laura Buciu
14 iun. 2026, 10:03, Politic
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Adrian Veștea are 53 de ani și este prim-vicepreședinte PNL. În trecut, el a fost primar la Râșnov și președinte al Consiliului Județean Brașov. De numele său se leagă dezvoltarea Aeroportului Brașov, primul construit în România de la zero după 1989.

Din funcția de președinte al CJ Brașov a fost numit ministru al Dezvoltării (2023 – 2024), din partea coaliției PNL-PSD, în mandatul de premier al lui Marcel Ciolacu.

În plan politic, Veștea este în PNL de mai bine de 30 de ani și în prezent este prim-vicepreședinte.

Surse politice arată că Adrian Veștea nu este în tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan, ci mai degrabă în tabăra lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. În urmă cu mai puțin de o lună, Veștea era, alături de Thuma, între liberalii care cereau ca PNL să rămână la guvernare.

Adrian Veștea nu este un politician sărac. Potrivit ultimei declarații de avere, are mai multe terenuri agricole, forestire și intravilane în Râșnov și în Brașov, majoritatea deținute singur. Un teren intravilan din Râșnov este deținut cu Anca Daniela Veștea.

Alături de soție, Adrian Veștea deține o casă de 570 de metri pătrați în Rășnov, cumpărat în 2005, și un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov, achiziționat în 2018.

Are un Volkswagen Tiguan din 2017 și conturi în lei și valută: peste 113.000 de lei, aproape 9.000 de euro și aproape 20.000 de dolari. De asemenea, mai deține conturi de economii de peste 200.000 de lei și titluri de stat de 60.000 de lei

 

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