Un aeroport din Londra a rămas fără apă. Toaletele sunt defecte iar restaurantele au fost închise

Aeroportul Gatwick din Londra a rămas duminică fără apă curentă, relatează BBC.

Pasagerii de la ambele terminale ale aeroportului sunt afectați de o problemă cu alimentarea cu apă. Toaletele au fost raportate ca fiind defecte, iar restaurantele au fost închise.

Aprovizionarea cu apă în sudul Londrei este întreruptă

Într-o declarație pe X, aeroportul din West Sussex și-a cerut scuze pentru întrerupere. De asemenea, a precizat că o problemă din zona de sud a Londrei afectează aprovizionarea și este în curs de investigare.

Apă îmbuteliată este pusă la dispoziția pasagerilor și personalului. Totodată, măsuri de contingență au fost, de asemenea, luate, a precizat acesta.

Compania ce deservește aeroportul a declarat că stația sa de tratare a apei din Bough Beech a fost repusă în funcțiune după o pană de curent anterioară. Totuși, încă trebuie să trateze apa înainte de a relua aprovizionarea, potrivit sursei.

Pană de curent la o stație de epurare

De asemenea, compania a declarat că defecțiunile cauzate de o pană de curent la stația de epurare au însemnat că unii clienți s-au confruntat cu o presiune scăzută a apei sau cu o întrerupere temporară a alimentării.

Un purtător de cuvânt confirmase anterior că aeroportul Gatwick a fost afectat.

„Personalul nostru este disponibil pentru a sprijini pasagerii și a oferi asistență acolo unde este nevoie. Unele restaurante partenere au deschis locuri suplimentare”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Aeroportul a declarat că lucrează îndeaproape cu compania de apă pentru a restabili aprovizionarea cât mai repede posibil.

Persoanele ce merg spre aeroport sunt sfătuite să nu ajungă mai devreme

Persoanele care se îndreaptă spre aeroport pentru zboruri au fost sfătuite să nu ajungă mai devreme.

Într-un comunicat, compania aeriană Easyjet menționează: „Din cauza unei probleme de alimentare cu apă care afectează Aeroportul Gatwick din Londra, ghișeele de preluare a bagajelor se deschid temporar cu două ore înainte de plecare, în loc de trei ore”, conform aceleiași surse.

Aeroportul Gatwick și zona din jur au suferit, de asemenea, probleme legate de apă în iulie 2022. Atunci, presiunea scăzută cauzată de spargerea unei conducte principale de apă a afectat 1.200 de case și a închis toaletele de la aeroport.