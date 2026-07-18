Campionatul Mondial va polua cât Islanda într-un an. Totul începe în aeroporturi

Potrivit cercetătorilor, Cupa Mondială 2026 va polua cât Islanda într-un an, generând aproximativ 4,23 milioane de tone de dioxid de carbon, notează Il Corriere.

Aproape 3 milioane de tone vor proveni doar din zborurile suporterilor către Statele Unite, Canada și Mexic, iar extinderea turneului de la 32 la 48 de echipe a adăugat încă aproape 600.000 de tone de CO₂.

Ce arată comparația cu turneul trupei Coldplay?

Studiul a analizat și turneul european al formației Coldplay, din 2024. La acele concerte, 97% din emisii au provenit din deplasările a 1,9 milioane de spectatori.

Trupa a folosit o aplicație prin care fanii comparau modurile de deplasare, în funcție de emisii. Cei care ajungeau cu mijloace mai durabile primeau reduceri la produsele promoționale. Emisiile legate de deplasările publicului au scăzut cu 48%, datorită acestor măsuri.

Dacă tot costul climatic ar fi transferat suporterilor, un bilet s-ar scumpi cu 114 dolari.

Cercetătorii propun, în schimb, reduceri pentru cei care vin cu trenul sau prin car-sharing. Prețurile biletelor premium ar putea fi ajustate pentru a acoperi o parte din costurile climatice. Aproximativ 98% din reducerea emisiilor la turneul Coldplay a venit din schimbarea obiceiurilor de călătorie.

Aproximativ 40% dintre spectatorii internaționali ai Cupei Mondiale 2026 provin din Europa.

Organizarea turneului pe continentul european ar fi redus emisiile zborurilor intercontinentale, potrivit studiului.

Cercetătorii propun o evaluare climatică preventivă, înainte de alegerea gazdelor marilor evenimente. Aceasta ar compara beneficiile economice și sociale cu costurile de mediu ale turneelor.