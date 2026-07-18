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O instanța din Paris menține statutul de avertizor de integritate în dosarul de deturnare de fonduri care vizează un candidat la alegerile prezidențiale

Tribunalul Administrativ din Paris a confirmat statutul de avertizor de integritate al unei foste angajate din Le Havre Seine Métropole, cea care a sesizat o serie de nereguli care au dus la anchetarea fostului premier francez Édouard Philippe, care candidează și la alegerile din 2027.
O instanța din Paris menține statutul de avertizor de integritate în dosarul de deturnare de fonduri care vizează un candidat la alegerile prezidențiale
Edouard Philippe. Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
18 iul. 2026, 13:29, Știri externe
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Tribunalul Administrativ din Paris a respins solicitarea comunității urbane Le Havre Seine Métropole de anulare a statutului de avertizor de integritate acordat unei foste directoare adjuncte, cunoscută sub pseudonimul „Judith”, notează AFP

„Judith” a sesizat presupuse fapte de corupție și conflict de interese ce îl vizează pe fostul prim-ministru al Franței, Édouard Philippe. 

Fosta angajată a semnalat încă din 2021 existența unui presupus conflict de interese în perioada în care Édouard Philippe conducea autoritățile locale din Le Havre. 

În 2023, aceasta a transmis informațiile către Parchetul Național Financiar (PNF), care a deschis o anchetă și a efectuat percheziții. 

În ianuarie 2025, la solicitarea sa, aceasta a primit oficial statutul de avertizor de integritate, însă fostul premier a contestat în instanță această decizie la sfârșitul anului. 

În cele din urmă, Tribunalul Administrativ din Paris a respins acțiunea autorităților locale și a obligat comunitatea urbană să achite fostei angajate suma de 1.800 de euro cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Fostul premier și candidat la alegerile prezidentiale, este cercetat într-o investigație privind suspiciuni de deturnare de fonduri publice, favorizarea unor persoane, conflict de interese și luare de mită. 

Édouard Philippe a respins acuzațiile și a anunțat că își va menține candidatura pentru șefia statului chiar dacă va fi pus sub acuzare. 

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