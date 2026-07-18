Incendiu în Norvegia: Peste 100 de locuințe au fost distruse de flăcări

Autoritățile au intervenit cu aproximativ 80 de pompieri, echipaje ale Apărării Civile și șase elicoptere specializate în stingerea incendiilor, notează Sky News.

Pe durata nopții, elicopterele și-au suspendat operațiunile, iar echipele de la sol au rămas singure în lupta cu flăcările.

Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Poliția a precizat că incendiul s-a extins în pădure și s-a transformat într-un incendiu de vegetație care continuă să se propage.

„Planul este ca pompierii, împreună cu Apărarea Civilă, să înfrunte incendiul dinspre sud și să-l lichideze spre nord, în direcția incendiului. Asta vor încerca acum. Dar, așa cum am spus, incendiul nu este încă sub control. Incendiul încă înaintează”, a declarat Frode Presthus, comandantul operațiunii.

Primarul municipiului Drammen, Kjell Arne Hermansen, a descris incendiul drept unul fără precedent pentru comunitate și a anunțat activarea structurilor locale de gestionare a situațiilor de criză.

„Este important să urmați sfaturile pompierilor și ale poliției”, le-a transmis oficialul cetățenilor.

În urma incendiului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a inhalat fum, iar un pompier a suferit răni ușoare.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat persoane dispărute.

De asemenea, au amenajat centre de evacuare și sprijin pentru locuitorii care și-au părăsit casele.