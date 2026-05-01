Italia: Peste trei mii de persoane au fost evacuate și armata a fost mobilizată pe fondul unui incendiu de vegetație

Un incendiu de amploare din regiunea Toscana, Italia a dus la evacuarea a aproximativ 3.500 de persoane și la mobilizarea armatei pentru gestionarea situației.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
01 mai 2026, 16:10, Știri externe

Incendiul, început în după amiaza zilei de joi, a afectat deja 800 de hectare de teren, iar vântul puternic din timpul nopții a dus la extinderea ordinelor de evacuare pentru locuitorii din zonele aflate în pericol.  

„În timpul nopții, vânturile puternice au alimentat și mai mult incendiul de pe Muntele Faeta, ceea ce a dus la evacuarea preventivă a aproximativ 3.000 de persoane la Asciano și San Giuliano Terme”, a declarat liderul regiunii, Eugenio Giani, citat de RAI News

Oficialul a mai precizat că sistemele de protecție civilă și sanitară au fost activate pentru a oferi sprijin persoanelor evacuate, inclusiv prin asistență pe timpul nopții și instalarea de facilități temporare. 

„Patru aeronave Canadair, aeronave și sute de membri ai sistemului regional de stingere a incendiilor forestiere, vehicule terestre și pompieri sunt în operațiune continuă”, spune acesta. 

De asemenea, ministerul Apărării a anunțat că armata a fost desfășurată la solicitarea Prefecturii din Pisa pentru a sprijini evacuarea populației și transportul acesteia către zone sigure. 

Incendiul pare să fi început de la un fermier care ardea ramuri de măslini și care a pierdut controlul flăcării. 

Un incendiu asemănător a avut loc în 2018, când 1.200 de hectare de teren au ars. 

