Prima pagină » Social » Peste 20 de persoane evacuate în urma unui incendiu în Sibiu; trei victime la spital

Peste 20 de persoane au fost evacuate, miercuri, în urma unui incendiu care a izbucnit într-un bloc de garsoniere din Sibiu, trei victime fiind duse la spital cu arsuri ale căilor respiratorii.
Galerie Foto 5
Laura Buciu
15 apr. 2026, 14:47, Social

Pompierii sibieni au intervenit pe strada Vasile Aron din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc.

Incendiul se manifesta la o garsonieră situată la etajul 4 al unui bloc de locuințe cu 4 etaje și mansardă.

Vezi galeria foto
5 poze

Din bloc au fost evacuate 26 de persoane.

Echipajele medicale au acordat îngrijiri medicale pentru trei persoane: trei femei în vârstă de aproximativ 35, 49 și respectiv 49 de ani care a suferit arsuri ale căilor aeriene au fost preluate de către echipajele medicale și transportate la spital, conștiente.

Alte trei persoane care au suferit atacuri de panică au fost asistate medical însă au refuzat să fie duse la spital.

 

Recomandarea video

