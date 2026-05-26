Prima pagină » Știri externe » „UE nu pleacă nicăieri”. Diplomații europeni rămân în Kiev, deși Rusia amenință cu noi bombardamente

„UE nu pleacă nicăieri”. Diplomații europeni rămân în Kiev, deși Rusia amenință cu noi bombardamente

Kremlinul le-a cerut luni cetățenilor străini și personalului diplomat să plece din Kiev, avertizând că vor fi lansate noi atacuri asupra orașului. Cu toate acestea, diplomații europeni rămân pe poziții și nu dau curs apelului Moscovei.
„UE nu pleacă nicăieri”. Diplomații europeni rămân în Kiev, deși Rusia amenință cu noi bombardamente
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
26 mai 2026, 15:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Kremlinul le-a cerut diplomaților străini aflați în Kiev să părăsească de urgență capitala ucraineană, avertizând că vor fi lansate noi atacuri. În ciuda apelului, diplomații europeni rămân pe poziții.

„UE nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev”, a declarat Katarína Mathernová, ambasadoarea UE în Ucraina.

De asemenea, un purtător de cuvânt al ministerului francez de Externe a declarat, pentru France Info, că „este exclusă evacuarea” personalului său din Kiev. Pe de altă parte, ministerul polonez de Externe a subliniat că orice atac asupra ambasadei sale din Kiev va fi „tratat ca un act ostil”.

Un oficial al ministerului german de Externe a declarat pentru POLITICO faptul că amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini „arată că Rusia rămâne hotărâtă să escaladeze conflictul”.

Apelul Rusiei către cetățenii străini și personalul diplomat de a părăsi Kievul vine după ce în weekend, Moscova a lansat peste 80 de rachete asupra capitale. Mai multe clădiri au fost lovite, iar 87 de persoane au fost rănite în urma atacurilor, potrivit oficialilor ucraineni.

Atacurile Rusiei, criticate de oficialii europeni

Acțiunile Rusiei au fost aspru criticate atât de președintele francez Emmanuel Macron, dar și de șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor. Se pare că Moscova ar fi folosit rachete balistice cu rază intermediară de acțiune Oreșnik, sisteme concepute să transporte focoase nucleare, ca o tactică politică de intimidare și o manieră nucleară imprudentă, la limita pragului”, a spus Kaja Kallas într-un mesaj pe rețelele sociale. 

La începutul acestei săptămâni, diplomați din peste 70 de țări s-au alăturat ministrului ucrainean de externe, Andrii Sybiha, în cadrul unei vizite în locurile vizate de atacuri în weekend. La vizită au participat o serie de reprezentanți ai țărilor din UE, printre care oficiali din Suedia, Austria, Irlanda și Lituania.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Șeful FSB face acuzații grave de la Moscova: NATO creează arme biologice în spațiul CSI, iar Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa
Gandul
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Portița din regulamentul SAFE care salvează contractele nesemnate de România până la 30 mai: asocierea cu Ucraina și Republica Moldova
Libertatea
Ce se întâmplă în organism dacă stai 15 minute în soare?
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia