„UE nu pleacă nicăieri”. Diplomații europeni rămân în Kiev, deși Rusia amenință cu noi bombardamente

Kremlinul le-a cerut diplomaților străini aflați în Kiev să părăsească de urgență capitala ucraineană, avertizând că vor fi lansate noi atacuri. În ciuda apelului, diplomații europeni rămân pe poziții.

„UE nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev”, a declarat Katarína Mathernová, ambasadoarea UE în Ucraina.

De asemenea, un purtător de cuvânt al ministerului francez de Externe a declarat, pentru France Info, că „este exclusă evacuarea” personalului său din Kiev. Pe de altă parte, ministerul polonez de Externe a subliniat că orice atac asupra ambasadei sale din Kiev va fi „tratat ca un act ostil”.

Un oficial al ministerului german de Externe a declarat pentru POLITICO faptul că amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini „arată că Rusia rămâne hotărâtă să escaladeze conflictul”.

Apelul Rusiei către cetățenii străini și personalul diplomat de a părăsi Kievul vine după ce în weekend, Moscova a lansat peste 80 de rachete asupra capitale. Mai multe clădiri au fost lovite, iar 87 de persoane au fost rănite în urma atacurilor, potrivit oficialilor ucraineni.

Atacurile Rusiei, criticate de oficialii europeni

Acțiunile Rusiei au fost aspru criticate atât de președintele francez Emmanuel Macron, dar și de șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor. Se pare că Moscova ar fi folosit rachete balistice cu rază intermediară de acțiune Oreșnik, sisteme concepute să transporte focoase nucleare, ca o tactică politică de intimidare și o manieră nucleară imprudentă, la limita pragului”, a spus Kaja Kallas într-un mesaj pe rețelele sociale.

La începutul acestei săptămâni, diplomați din peste 70 de țări s-au alăturat ministrului ucrainean de externe, Andrii Sybiha, în cadrul unei vizite în locurile vizate de atacuri în weekend. La vizită au participat o serie de reprezentanți ai țărilor din UE, printre care oficiali din Suedia, Austria, Irlanda și Lituania.