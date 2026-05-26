Rusia mută sateliți militari lângă sistemul ICEYE care furnizează informații Ucrainei

Potrivit unui raport publicat de Greg Gillinger, fost ofițer american de informații spațiale din cadrul US Air Force, cel puțin patru sateliți rusești au fost aduși în apropierea satelitului ICEYE-X36, operat de compania finlandeză ICEYE, scrie TVP World.

Datele analizate din surse deschise arată că sateliții ruși Kosmos 2610, Kosmos 2611, Kosmos 2612 și Kosmos 2613 și-au modificat orbitele pentru a se sincroniza cu cea a satelitului ICEYE-X36.

Astfel, aceștia ajung să treacă frecvent în apropierea sistemului comercial care oferă imagini radar și informații strategice utilizate de Ucraina în războiul împotriva Rusiei.

Sateliții ruși și sistemul ICEYE, o posibilă amenințare pentru Ucraina

Greg Gillinger a descris manevra drept „alarmantă”, susținând că repoziționarea sateliților ar putea face parte dintr-un plan mai amplu al Moscovei.

Potrivit expertului, sateliții ruși ar putea fi pregătiți pentru operațiuni de monitorizare sau chiar pentru atacuri asupra satelitului ICEYE-X36, fie prin metode kinetice, fie non-kinetice.

Specialistul a explicat că astfel de manevre sunt rare în industria spațială, deoarece consumă cantități foarte mari de combustibil.

De asemenea, sateliții comerciali sau cei utilizați pentru observații standard ale Pământului nu sunt, în mod normal, proiectați pentru asemenea modificări rapide și complexe de orbită.

Compania ICEYE, cofondată de antreprenorul polonez Rafał Modrzewski, operează cea mai mare constelație de sateliți SAR (Synthetic Aperture Radar) din lume.

Tehnologia SAR permite captarea imaginilor terestre indiferent de condițiile meteo sau de momentul zilei, deoarece utilizează unde radio în locul luminii convenționale.

Sateliții ruși și sistemul ICEYE, în contextul tensiunilor dintre Rusia și Occident

În ultimii ani, Rusia și-a intensificat activitatea în domeniul spațial, încercând să își consolideze poziția strategică în raport cu NATO și statele occidentale. Luna trecută, generalul Stephen N. Whiting, comandantul US Space Command, a avertizat că Washingtonul este „foarte îngrijorat” de posibilitatea ca Moscova să dezvolte arme nucleare spațiale capabile să distrugă sateliți.