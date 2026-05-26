UE oferă în premieră 1,5 mld euro țărilor baltice din cauza „invaziei dronelor”

UE a transferat pentru prima oară 1,5 miliarde de euro din Fondul de Dezvoltare Regională al UE către nevoile militare ale țărilor baltice din cauza invaziei dronelor ucrainene, a anunțat von der Leyen.

Avioanele de vânătoare NATO pentru poliția aeriană din statele baltice au fost survolate de douăsprezece ori săptămâna trecută. Majoritatea zborurilor au avut ca scop patrularea frontierelor externe, dar au fost înregistrate și mai multe incidente, a relatat Ministerul Apărării Naționale (MND) din Lituania.

Avioane de vânătoare care îndeplineau funcții de poliție aeriană NATO în statele baltice au decolat de unsprezece ori pentru a patrula granițele Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei cu Federația Rusă și Belarus și o dată pentru a identifica și escorta aeronave care încalcă regulile de zbor.

Soldați din Belgia, Danemarca, Republica Cehă, Marea Britanie, Spania, SUA, Polonia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Franța, România, Turcia, Ungaria, Germania și Italia au patrulat deja spațiul aerian baltic.

Săptămânile trecute, un pilot român de F16, a doborât în premieră o dronă ucraineană pe teritoriul Estoniei. Pilotul a fost decorat de România.