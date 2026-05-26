„ Trebuie să renunțăm la reflexul de la Bruxelles de a încerca pur și simplu să rezolvăm fiecare problemă cu mai mulți bani ”, a declarat ministrul austriac pentru Europa, Claudia Bauer. „Mai ales într-un moment în care multe state membre trebuie să facă economii naționale și să ia decizii bugetare dificile, și UE are nevoie de mai multă reținere.” „ De aceea, țările contribuitoare nete se coordonează mai strâns ”, a adăugat Bauer. „Cu o abordare comună și, acolo unde este necesar, cu linii roșii clare pentru următorul buget al UE.”

Incluzând rambursările pentru datoria generată de pandemia de Covid, cheltuielile totale s-ar ridica la aproape 2 trilioane de euro, sau 1,26% din venitul național combinat al tuturor țărilor UE. Prin comparație, bugetul actual al UE pentru perioada 2021-2027 este echivalent cu aproximativ 1,1% din PIB-ul cumulativ al țărilor membre.

Comisia Europeană speră că membrii blocului comunitar vor aproba propunerea sa de a cheltui până la 1,8 trilioane de euro între 2028 și 2034, ca parte a pachetului.

Negocieri aprinse

Pe măsură ce negocierile devin mai aprinse, cele 16 țări care susțin un buget mai mare încep să pună capăt restricțiilor la cinci state – Germania, Suedia, Austria, Danemarca și Olanda – care beneficiază de reduceri, cunoscute sub numele de rambursări, la contribuțiile lor la bugetul UE.

Declarația lor a reînnoit apelul către Comisie să elimine reducerile, argumentând că „nu există nicio justificare politică sau economică pentru reintroducerea lor”.

Cele 16 țări au semnalat, de asemenea, o dorință de a amâna o parte din rambursarea împrumuturilor UE post-Covid, care se așteaptă să coste 168 de miliarde de euro pe parcursul următorului ciclu bugetar.

Diplomația de la micul dejun vine pe fondul așteptărilor ca un NegoBox – o defalcare detaliată a bugetului propus, cu cifre concrete și alocări de cheltuieli – să fie difuzat la începutul lunii iunie. Planurile au fost elaborate de Cipru, care deține în prezent președinția rotativă de șase luni a Consiliului UE.