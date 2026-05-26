Franța lansează primele monede de aur pentru investiții după 100 de ani

Franța va emite din nou monede din aur masiv pentru investiții pentru prima dată după mai bine de un secol, într-un moment în care aurul devine tot mai căutat pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice globale, transmite Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
26 mai 2026, 13:42, Economic
Monetăria Parisului a anunțat lansarea noilor monede „Marianne d’or”, inspirate de simbolul Republicii Franceze și destinate direct investitorilor care caută active considerate sigure, scrie Euronews.

Franța revine la monedele de aur după epoca Napoleon

Ultimele monede franceze de aur produse pentru investiții au fost celebrele monede „Napoleon”, fabricate între 1803 și 1914. Acum, pentru prima dată după mai bine de 100 de ani, Franța încearcă să intre din nou pe piața globală a aurului de investiții dominată în prezent de monede precum Krugerrand, Maple Leaf sau American Gold Eagle. Noile monede vor fi disponibile în patru variante, de la 3,1 grame până la o uncie completă de aur. Pe una dintre fețe va apărea Marianne, figura simbolică a Republicii Franceze, iar pe cealaltă o hartă a teritoriilor franceze.

Prețul aurului explodează pe fondul tensiunilor globale

Decizia Parisului vine într-un moment în care aurul traversează una dintre cele mai puternice perioade de creștere din ultimii ani. Prețul metalului prețios a urcat puternic pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, al tensiunilor comerciale globale și al temerilor privind încetinirea economiei mondiale. Potrivit Euronews, aurul se tranzacționează în prezent la aproximativ 4.600 de dolari pe uncie după o creștere de peste 65% anul trecut. În perioade de instabilitate economică sau geopolitică, investitorii se refugiază frecvent în aur. Prețiosul metal este considerat unul dintre cele mai sigure active financiare.

Franța vrea să „democratizeze” investițiile în aur

Directorul Monetăriei Parisului, Marc Schwartz, spune că obiectivul proiectului este „democratizarea pieței aurului” în Franța. Instituția va lansa inclusiv o versiune digitală numită „e-Marianne”, prin care cumpărătorii vor putea deține aur fără să îl păstreze fizic acasă. Monedele vor fi depozitate securizat de monetărie până când proprietarul decide să le vândă.

Creșterea cererii pentru aur este unul dintre cele mai importante semnale economice ale ultimilor ani. Tot mai mulți investitori preferă active considerate stabile în locul piețelor volatile de tehnologie, criptomonede sau acțiuni. În paralel, mai multe bănci centrale din lume au crescut masiv rezervele de aur în ultimii doi ani, într-o perioadă marcată de războaie, inflație și tensiuni între marile puteri.

