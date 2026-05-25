Încă de duminică, cu aproximativ o sută de recorduri lunare de temperatură doborâte în toată Franța, Finistère a fost plasat sub o avertizare galbenă de val de căldură. Acest lucru nu se mai întâmplase în luna mai de când sistemul a fost instituit în 2004, potrivit Météo-France, care luni a extins avertizarea la 18 departamente concentrate în vestul Franței și în capitală, apoi a plasat 8 departamente sub o avertizare portocalie de val de căldură pentru marți (Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée și Loire-Atlantique).

Un val de căldură este definit ca o perioadă de trei zile consecutive în care temperatura medie națională (temperatura medie măsurată la nivel național) este de cel puțin 23,4°C, o zi atingând 25,3°C sau mai mult. Franța se confruntă cu acest fenomen.

„Acesta este chiar cel mai timpuriu val de căldură observat vreodată în peste un secol ”, notează Cyril Wuest, meteorolog la La Chaîne Météo *.

El explică faptul că acest episod este cauzat de aerul cald din Sahara care se ridică din Marea Mediterană și se așează deasupra Europei, unde rămâne prins sub presiunea ridicată a unui sistem anticiclonic blocat chiar deasupra țărilor Benelux și a Mării Nordului. „Acest sistem împinge căldura intensă spre sol și o reține pentru o perioadă, creând ceea ce este cunoscut sub numele de «dom» deasupra Europei: fără vânt sau nori, căldura devine auto-sustenabilă și se intensifică timp de zile întregi.”

În Franța, valurile de căldură ar putea fi de zece ori mai frecvente decât în ​​anii 1990

Aceste valuri de căldură recurente – și intensificarea lor – sunt un semn incontestabil al încălzirii globale. În Europa, această tendință a sistemelor meteorologice de a se „bloca” (precum anticiclonul de aici care creează această „dom de căldură”) „ se explică în principal printr-o reducere a diferenței de temperatură dintre diferite latitudini ”, potrivit lui Cyril Wuest.

Odată cu schimbările climatice, polii se încălzesc mult mai repede decât restul globului, astfel încât diferența de temperatură dintre poli și tropice scade. Acest lucru duce la o încetinire a curenților-jet (aceste vânturi de mare altitudine care bat de la vest la est), care apoi tind să șerpuiască. Drept urmare, anticicloanele și depresiunile rămân în aceleași regiuni zile, chiar săptămâni.”

El afirmă că această pierdere de dinamism nu a mai fost observată înainte. Dincolo de această observație, contextul încălzirii globale intensifică aceste episoade de căldură. „De îndată ce se prevăd temperaturi excepțional de ridicate, recordurile sunt mai ușor de doborât”, subliniază meteorologul.

Franța, prin intermediul planului său național de adaptare, se pregătește acum pentru o creștere a temperaturii cu 4°C pe teritoriul său continental până la sfârșitul secolului.

În acest scenariu, Météo-France avertizează că zilele cu valuri de căldură ar putea fi de zece ori mai frecvente decât în ​​anii 1990. Aceste perioade de căldură persistentă ar putea „apărea încă de la mijlocul lunii mai și dura până la sfârșitul lunii septembrie”.

În ceea ce privește actualul „dom de căldură”, se așteaptă ca acesta să persiste cel puțin până la weekendul viitor. La Paris, astăzi, Canalul Saint-Martin s-a transformat într-o piscină pentru tinerii care au vrut să se răcorească din cauza valului de căldură.