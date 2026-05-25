UPDATE 16.59. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, cere și el demisia ministrului UDMR al Culturii:

„A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter András István, vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre.

Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile.

În această situație există o singură cale corectă: demisia ministrului.

I-am cerut lui Demeter András István să demisioneze din funcția de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității noastre”.

UPDATE 16.07. Demeter András István spune, într-o reacție, că i s-au atribuit niște afirmații pe care nu-și amintește să le fi făcut.

„Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-am inteles să le fi făcut. Mi s-au atribuit niște afirmații de o realitate care sunt contrazise de actele și faptele mele, realizările mele de pe scena publică din 1993 încoace. Mi se atribuie o conduită care nu mă caracterizează.

Nu îmi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-am inteles să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu-l interesează interesul național.

Nu cred că eu sunt acea persoană care afirmă că interesul Rusiei este deasupra intereselor de Voldovei sau ale României. Când eu, în perioada 2010-2011, când am fost și în 2012, când am fost președintele radio-ului, am făcut tot ce ne-a stat în putință să repar acea teroare pe care rușii au făcut-o atunci când au împușcat toți jurnaliștii români de la Radio România din Chișinău, din perioada aceea. Deci este ceva nonsens.

Nu am altă explicație decât aceea că cineva are alte interese. Cineva dorește să discrediteze pe toată lumea, prin mine, printr-o exprimare băgată în gura mea, cu sau fără tehnologie modernă, cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale. Rămâne de văzut.

Va trebui și voi face demersurile pentru că autoritățile competente în materie de a face analizele respective să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu. Și dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie și nu trebuie să fac mare lucru. Trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor pentru greșeala pe care aș fi făcut-o.

Dar eu cred că în acest moment datorez scuze pentru simplul fapt că am ajuns în această situație, pentru simplul fapt că mi se poate atribui de către cineva, coleg sau nu, de către un jurnalist sau oricine, o astfel de atitudine, o astfel de conduită. Vă cer scuze pentru simplul fapt că prin felul meu de a fi, de a gândi și de a acționa, am alimentat, într-o formă sau alta, această posibilitate ca lucrurile să fie exploatate în acest sens. Da, speța despre care discutăm datează din perioada în care eram președinte și, respectiv, membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune și în care, după ce am făcut acea achiziție a acțiunilor pentru dobândirea unui post de radio, care funcționează și acum și este un actor autentic și valoros în peisajul mediatic din Republica Moldova, a urmat o perioadă foarte complicată de multe cercetări penale, foarte multe dosare, solucionate fiecare în parte, cu clasare sau cu netrimiterea în judecată, cu renunțarea la urmărirea penală.

Această perioadă rămâne pentru mine o perioadă de grea încercare psihică și din toate punctele de vedere și orice amintire a acelor episoade este una dureroasă. De aceea eu nu neg că o astfel de discuție putea să fie avut loc, dar nicicând și nicicum în acei termeni în care apare acea presupusă înregistrare audio. Asta este declarația mea, asta este vocea mea, astea sunt greșelile mele de exprimare.

Așa cum mă cunoașteți cei care mă cunoașteți, așa cum mă puteți accepta sau nu cei care mă acceptați sau nu, rămâne să vedem ce vor spune autoritățile competente, iar eu vă asigur pe această cale că voi lua decizia cea mai adecvată.

Voi renunța la calitatea mea de Ministru al Culturii pentru că nu-mi doresc ca printr-o decizie greșită să atrag și mai multe probleme asupra acestei atât de fragile coaliții de guvernare, în aceste momente atât de complicate, atât de grele, atât de dificile, în această perioadă în care, iată, încă o dovadă că polarizarea societății, diferența flagrantă de opinii și de convingeri ajunge la niște profunzimi neîntâlnite până acum. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul de până acum, vă mulțumesc celor care sunteți alături de mine și vă mulțumesc și celor care sunteți în dubiu, care vă îndoiți, vă mulțumesc și acelora care îmi trimiteți mesaje de condamnare.

Este de înțeles și eu aș fi la fel de indignat și supărat în locul meu, dacă aș vedea ca un ministru, un demnitar a statului român ar face asemenea afirmație. Nu îmi rămâne decât să vă asigur că, indiferent care va fi decizia mea sau a premierului sau a președintelui Uniii Democrate a Maghiarelor din România, eu rămân același, același Demetre Andras Istvan care, întotdeauna, în fiecare funcție publică sau nu pe care a avut-o, a contribuit la ceea ce și-a asumat, la ceea ce și-a asumat prin jurăminte, la ceea ce credea și crede că are țara, are România nevoie. Mulțumesc!”

„Referitor la materialul audio apărut în spațiul public și atribuit ministrului Culturii, Demeter András István, UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public.

Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate.

Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice.

Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.

În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, a anunțat Csoma Botond.

Înregistrarea: „îmi bag p..a în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

O înregistrare audio mai veche cu Demeter András István arată că aceasta a spus „Vând radioul la ruși cu 5 milioane (de euro) și îmi bag p..a în interesul național, pentru că eu sunt ungur! „, în cadrul unei discuții de la ministerul Culturii.

Ministrul nu a negat înregistrarea.

Ministrul Demeter András István explică unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în 2012, când Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, unitatea de parchet de cel mai înalt grad din țară, aflată în vârful ierarhiei Ministerului Public) l-a audiat într-un dosar de corupție care investiga o posibilă fraudă la Radio România în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p(…)la în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă fu(…)eți cu p(…)la îndoită aicea”.

Problemele lui Demeter András István

Înalta Curte de Casație și Justiție a emis o hotărâre definitivă în anul 2017 prin care constata existența unui conflict de interese administrativ în perioada în care Demeter András István a condus Societatea Română de Radiodifuziune. Actul a fost emis în urma unui raport al Agenției Naționale de Integritate (ANI). Sancțiunea de atunci a prevăzut interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani pentru Istvan.

G4media a relatat în august 2025 că de-a lungul timpului Andras Istvan Demeter a fost subiectul a 5 dosare. Acestea s-au sfârșit într-o achitare după dezincriminarea faptei, două clasări ale procurorilor, o renunțare la urmărirea penală și un conflict de interese.

În ancheta legată de nerespectarea regimului armelor şi muniţilor, terminat în 2021 cu decizia procurorului de caz de a renunța la urmărirea penală, Demeter a declarat în fața unui judecător că ”este o victimă a unui sistem care greşeşte şi nu îşi recunoaşte greşeala, dar care dispune confiscarea unui bun proprietate personală, dobândit în condiţiile legii, pentru nişte motive formale”.