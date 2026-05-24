Crin Antonescu: AUR extremist? Și eu pot să spun partidul extremist USR

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, critică discursul anti-PSD din interiorul partidului și susține că liberalii riscă să reducă întreaga lor identitate politică la opoziția față de social-democrați.
Crin Antonescu despre viitorul premier: „Despre Tomac nu am o părere rea". Ce zice de Nazare sau Predoiu
Crin Antonescu atacă dur conducerea PNL: „Orban a fost bun până n-a mai fost. Azi parcă nici Cîțu nu a existat"
Crin Antonescu: „Este o nerușinare să vorbim despre al doilea mandat al cuiva"
Ucrainean salvat din munții Maramureșului după ce a rămas blocat timp de peste o săptămână
Tanczos Barna: „Nu vom merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau e susținut de AUR"
Alexandra-Valentina Dumitru
24 mai 2026, 23:33, Politic
„Nemulțumirea mea nu ține de ce face sau nu face PNL. Această jumătate de viață înseamnă niște bătălii pe care le-am câștigat sau pierdut. Noi am pus suflet”, a declarat Antonescu, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Acesta a comentat și tensiunile din partid privind relația cu PSD și acuzațiile potrivit cărora liberalii ar fi devenit „brelocul PSD”.

„Chestiunea cu brelocul este o chestie de logică. A fost făcută de PNL. PNL nu mai acceptă. Când s-a făcut? După moțiunea de cenzură. Nu mai acceptăm să fim brelocul PSD. Când am fost? Cum să fii brelocul când tu ai premier, ai miniștri?”, a spus Antonescu.

„Am apucat diferite PSD-uri. PSD-ul lui Iliescu, în perioada de glorie, PSD-ul lui Ponta, al lui Dragnea. Cred că acest PSD este cel cu care ai putea face o coaliție. Istoria până nu o sa ne-o știm o sa fim condamnați sa facem cateva revoluții in gol. (…) O caramidă s-a pus peste alta. Noi suntem mereu la zero”.

Fostul președinte al PNL l-a criticat și pe premierul interimar Ilie Bolojan, acuzându-l de promovarea unor idei „demagogice” și „ușor extremiste”.

„Anumite idei pe care le propagă Bolojan, caracterul demagogic, uneori ușor extremist… Partidul extremist AUR? Și eu pot să spun partidul extremist USR. Probabil e un proiect. Vad ca el se derulează”.

În opinia sa, „istoria PNL se reduce la isteria față de PSD. Să ne aducem aminte cum Iohannis a refuzat sa puna un partid care a câștigat. Sa ne aducem aminte cum a intrat Dragnea la pușcărie. Iohannis a fost bun cât a fost bun. Nu le-a dat mandatul… A reduce istoria PNL la o luptă maniacală asupra PSD mi se pare păgubos”

Despre Ilie Bolojan, Antonescu a spus că se află „într-o euforie”.

„Bolojan este, ca și mare parte din PNL, într-o euforie. S-au îmbătat până să bea”, a declarat acesta.

