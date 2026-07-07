Petrișor Peiu reacționează la acuzațiile lansate de Sorin Grindeanu: Hoțul care strigă „hoții”

Liderul senatorilor AUR l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că încearcă să transfere responsabilitatea politică asupra opoziției, după ce acesta a afirmat că Ilie Bolojan a rămas premier interimar datorită voturilor AUR.

Peiu: Sorin Grindeanu este aliatul lui Ilie Bolojan

Petrișor Peiu a declarat că Sorin Grindeanu și PSD sunt direct responsabili pentru susținerea Executivului condus de Ilie Bolojan. Oficialul a amintit toate măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, subliniind că măsurile au putut fi implementate doar prin sprijinul social-democraților.

„Sorin Grindeanu este cel care a condus chiar ședința de învestire a guvernului Bolojan, ocazie cu care i-a oferit acestuia 40% din voturile necesare. Același Sorin Grindeanu este cel care i-a fost alături lui Ilie Bolojan și atunci când a crescut TVA-ul. Dar și atunci când a crescut impozitul pe dividende. Și tot Sorin Grindeanu este cel care a votat, cu două mâini, legea prin care mamele plătesc CASS pentru concediul de îngrijire a copilului, la fel și veteranii de război sau foștii deținuți politici. Sorin Grindeanu este aliatul lui Ilie Bolojan și pentru că a susținut și votat înghețarea pensiilor și creșterea normelor didactice”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Petrișor Peiu.

Cinci moțiuni de cenzură depuse de AUR

În plus, liderul AUR a precizat și că pentru fiecare pachet de măsuri adoptat de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, AUR a depus moțiuni de cenzură, moțiuni care au eșuat deoarece PSD nu le-a susținut.

„Dacă Sorin Grindeanu ar fi avut orice urmă de principii și dacă chiar era deranjat de Ilie Bolojan ar fi trebuit să se alăture voturilor AUR la oricare din cele cinci moțiuni de cenzură ( la care voturile lui Grindeanu l-au menținut ca premier pe Bolojan) sau la votul pentru legea bugetului pe 2026, unde tot voturile lui Grindeanu au ținut în viață guvernul Bolojan!”, mai spune senatorul AUR.

„Dar , în loc să își aducă aminte de toate aceste momente, Sorin Grindeanu preferă să mintă. Cu tupeul hoțului care strigă ,, hoții!”, conchide Peiu.

Acuzațiile liderului social-democrat

Reacția acestuia vine după ce Sorin Grindeanu, președintele PSD a declarat, într-un interviu, că Ilie Bolojan mai rămâne la Palatul Victoria doar prin susținerea AUR.

„Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri, până una alta, fiind ținut în funcție de AUR. Avem un partid AUR care îi ține în funcție pe Ilie Bolojan”, declara luni Sorin Grindeanu.

Acesta a invocat lipsa de susținere a partidului AUR pentru Guvernul propus de Adrian V eștea. „Ce dovadă mai bună e decât faptul că, atunci când a fost votul pentru Guvernul Veștea, ei au ieșit din sală. Acea acțiune a dus indirect la rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan”, spune Grindeanu.