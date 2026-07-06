George Simion, mesaj către președinte: Nicușor, nominalizează un premier ACUM

Liderul AUR, George Simion, a transmis luni un mesaj public pe rețelele de socializare în care îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un premier.

„Ceasul 12: Nicușor, nominalizează un premier ACUM! Bolojan, pleacă din Palatul Victoria”, transmite public George Simion.

Criza politică prelungită

Reacția acestuia vine la mai bine de două luni după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat, care a făcut parte din Guvern, până la retragerea miniștrilor în urma unei consultări interne și de Alianța Pentru Unirea Românilor.

În urma moțiunii, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la un acord privind învestirea unui Executiv cu puteri depline.

Liderul PNL Ilie Bolojan, în coordonare cu USR, a exclus orice fel de colaborare cu Partidul Social Democrat, invocând pierderea încrederii, iar PSD a respins orice formulă care îl include pe Bolojan.

Partidul AUR a condiționat susținerea unui Guvern, doar dacă va fi inclus în formula de conducere.

Propunerile partidelor: Sorin Grindeanu vs Siegfried Mureșan

După ce Guvernul propus de liberalul Adrian Veștea a fost respins de forul legislativ, Partidul Social Democrat a decis să îl nominalizeze pe președintele Sorin Grindeanu pentru funcția de premier în cazul unei desemnării.

De partea cealaltă, PNL, USR și UDMR au decis să îl susțină pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru fotoliul de la Palatul Victoria.

În urma anunțurilor, președintele Nicușor Dan anunțat blocarea negocierilor, acuzând că Partidul Național Liberal și-a schimbat poziția privind susținerea unui guvern minoritar al PSD.

Nicușor Dan a explicat de ce nu va desemnat unul dintre numele aflate pe masa negocierilor susținând că spre deosebire de desemnările anterioare (Adrian Veștea și Eugen Tomac), acum are certitudinea că niciuna dintre variante nu ar trece de Parlament.

Ilie Bolojan se apropie de cel mai lung interimat guvernamental din istoria postdecembristă a României. Guvernul său a intrat luni, 6 iulie, în cea de-a 63-a zi de funcționare după demiterea prin moțiune de cenzură. Recordul de aproximativ 71 de zile, stabilit de Emil Boc în 2009, ar putea fi depășit pe 16 iulie.