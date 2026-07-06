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Curtea de Apel București a anulat Comitetul pentru Justiție al lui Ilie Bolojan. Decizia instanței

Magistrații Curții de Apel București au anulat decizia premierului Ilie Bolojan din 19 decembrie 2025 prin care constituise Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei în domeniul Justiţiei. 
Curtea de Apel București a anulat Comitetul pentru Justiție al lui Ilie Bolojan. Decizia instanței
Sorina Matei
06 iul. 2026, 14:00, Politic
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Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curții de Apel București a anulat astăzi Comitetul pentru Justiție constituit de premierul Ilie Bolojan.

Decizia instanței este următoarea:

  • Tip solutie: Admite cererea
    Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Guvernul României.
  • Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.
  • Respinge excepţiile lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active, invocate de pârâtul Prim-ministrul României, ca neîntemeiate.
  • Respinge excepţiile inadmisibilităţii, autorităţii de lucru judecat, lipsei de obiect şi lipsei de interes a capătului de cerere având ca obiect suspendare executare, excepţii invocate de pârâta Cancelaria Prim-ministrului, ca neîntemeiate.
  • Admite acţiunea.
  • Anulează Decizia Prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei în domeniul justiţiei.
  • Suspendă executarea Deciziei Prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 până la soluţionarea definitivă a cauzei.
  • Obligă pârâtul Prim-ministrul României la plata către reclamantă a sumei de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru).
  • Cu recurs în 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, 06.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Document: Hotarâre  1250/2026  06.07.2026

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, prin avocata Elena Radu, printr-o acțiune împotriva premierului Bolojan și cancelariei sale, ceruse instanței anularea actului administrativ 574/19.12.2025 care viza înființarea Comitetului pentru Justiție de către Guvernul Bolojan.

Comitetul, suspendat din martie 2026

În martie 2026, și Curtea Supremă (ÎCCJ) reușise să suspende activitatea Comitetului pentru legile justiției, grupul de lucru înființat de premierul Ilie Bolojan.

Instanța a invocat dubii serioase asupra legalității demersului guvernamental, inițiativa stârnind anterior critici politice și ale magistraților.

În decembrie 2025, Executivul condus de Ilie Bolojan constituie oficial Grupul de lucru pentru legile justiției cu scopul de a analiza efectele legilor adoptate în 2022 și de a propune modificări legislative.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a catalogat activitatea acestui for un proces lipsit de credibilitate, contestând legitimitatea implicării directului guvernamental în arhitectura legilor organice.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu a criticat de asemenea comitetul în spațiul public, declarând că modificările legislative de o asemenea importanță trebuie realizate exclusiv în Parlament

Reprezentanți ai magistraturii, precum președintele CSM, au sugerat că dezbaterile din jurul acestui demers au făcut parte dintr-o strategie de a pregăti readucerea unui control politic asupra sistemului judiciar.

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