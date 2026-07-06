Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curții de Apel București a anulat astăzi Comitetul pentru Justiție constituit de premierul Ilie Bolojan.
Decizia instanței este următoarea:
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, prin avocata Elena Radu, printr-o acțiune împotriva premierului Bolojan și cancelariei sale, ceruse instanței anularea actului administrativ 574/19.12.2025 care viza înființarea Comitetului pentru Justiție de către Guvernul Bolojan.
În martie 2026, și Curtea Supremă (ÎCCJ) reușise să suspende activitatea Comitetului pentru legile justiției, grupul de lucru înființat de premierul Ilie Bolojan.
Instanța a invocat dubii serioase asupra legalității demersului guvernamental, inițiativa stârnind anterior critici politice și ale magistraților.
În decembrie 2025, Executivul condus de Ilie Bolojan constituie oficial Grupul de lucru pentru legile justiției cu scopul de a analiza efectele legilor adoptate în 2022 și de a propune modificări legislative.
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a catalogat activitatea acestui for un „proces lipsit de credibilitate”, contestând legitimitatea implicării directului guvernamental în arhitectura legilor organice.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu a criticat de asemenea comitetul în spațiul public, declarând că modificările legislative de o asemenea importanță trebuie realizate exclusiv în Parlament
Reprezentanți ai magistraturii, precum președintele CSM, au sugerat că dezbaterile din jurul acestui demers au făcut parte dintr-o strategie de a pregăti readucerea unui control politic asupra sistemului judiciar.