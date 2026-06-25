Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan reacționează la listele negre făcute de CSM: Nu este deloc corect

Nicușor Dan reacționează la listele negre făcute de CSM: Nu este deloc corect

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că situația tensionată dintre societate și magistrați trebuie gestionată cu calm și echilibru, subliniind că CSM nu a acționat corect când a publicat o listă cu persoanele și entitățile juridice considerate „ostile” justiției.
Nicușor Dan reacționează la listele negre făcute de CSM: Nu este deloc corect
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
25 iun. 2026, 19:59, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Șeful statului a afirmat că, de la începutul mandatului său, a observat existența unor tensiuni sociale semnificative în România și a făcut apel constant la calm și dezescaladare în spațiul public.  

Nicușor Dan a precizat și că s-a observat o ostilitate la adresa magistraților în ultimele luni. 

„Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm și la dezescaladare. Evident că câteva luni, și e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat, a existat o aversiune socială față de magistrați”, a spus președintele Dan. 

Acesta a reacționat și cu privire la Hotărârea 1348 adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii care acuza o încercare de subordonare a justiției în fața puterii politice. Hotărârea menționează pe premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Oana Gheorghiu, mai mulți lideri USR printre care Dominic Fritz și Cristian Ghinea, dar și mai multe ONG-uri. 

Critici la adresa CSM

„E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistrați. Nu e legitim însă ca CSM-ul să-i escaladeze. Deci e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democrație fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume persoane fizice și persoane juridice ONG-uri, asta nu e deloc corect”, a reacționat președintele Nicușor Dan. 

Referitor la Hotărârea 1348, președintele CSM, Liviu Odagiu a afirmat că actul nu trebuie perceput ca pe o listă neagră. 

Nu, justiția nu a făcut niciun fel de listă neagră. Justiția, Consiliul Superior al Magistraturii, secția pentru judecători, cu unanimitatea membrilor prezenți, a constatat că există, de un an de zile, un atac constant asupra independenței justiției”, a declarat Liviu Odagiu, la emisiunea OFF The Record, găzduită de MEDIAFAX.  

Citește și

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Principialul Ilie Bolojan a luat un traseist politic de la SOS, băgat în Parlament de Diana Șoșoacă, și l-a făcut șef de organizație la PNL. Faceți cunoștință cu cel mai nou urmaș al lui Brătianu
Gandul
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Ghidul bacșișului în vacanță: țările unde trebuie să lași minim 20% din consumație și cele în care tips-ul este văzut ca „lipsă de respect”
Libertatea
Cele 7 semne ale cancerului de prostată pe care bărbații nu trebuie să le ignore
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da