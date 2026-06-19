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Președintele CSM: Justiția nu a făcut liste negre, a constatat că există un atac constant asupra independenței

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Odagiu, a vorbit despre Hotărârea 1348 care acuză încercarea de subordonare a puterii judecătorești, respingând că ar reprezenta o „listă neagră”.
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Radu Mocanu
19 iun. 2026, 13:47, Social
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Președintele CSM a respins criticile apărute în spațiul public după adoptarea hotărârii nr. 1348, despre care s-a afirmat că ar conține așa-numite „liste negre”. 

„Luptăm pentru independența justiției, zi de zi și oră de oră și pas cu pas, cu toate mijloacele pe care legea ni le conferă și ni le pune la dispoziție legea și Constituția. Nu, justiția nu a făcut niciun fel de listă neagră. Justiția, Consiliul Superior al Magistraturii, secția pentru judecători, cu unanimitatea membrilor prezenți, a constatat că există, de un an de zile, un atac constant asupra independenței justiției”, a declarat Liviu Odagiu, la emisiunea OFF The Record, găzduită de MEDIAFAX. 

Odagiu susține că documentul inventariază fapte și acțiuni concrete, dar și efectele acestor acțiuni. 

„Niciodată instanțele de judecată nu sunt investite cu situații ipotetice. Ele sunt investite cu fapte, fapte care nu sunt săvârșite de o entitate ipotetică, ci de persoane concrete. a identificat fapte, a identificat persoane, a identificat acțiuni al acestor persoane, a identificat un scop și un rezultat, care se urmărea a fi atins prin toate aceste acțiuni, care se derulează, iată, de aproape un an de zile”, spune oficialul. 

Schimbarea șefilor din sistem și modificarea legilor justiției

În opinia sa, demersurile analizate de Consiliu urmăresc două obiective principale precum schimbarea din funcție a unor reprezentanți ai Justiției și modificarea legiilor. 

„Finalitatea, din punctul nostru de vedere, reținut și în cuprinsul acestei hotărâri, finalitatea tuturor acestor acțiuni este una dublă. Pe de o parte, schimbarea persoanelor care în mod legitim ocupă funcții de conducere în sistemul judiciar. Iar o a doua finalitate care se urmărea, schimbarea regulilor de organizare și de funcționare a profesiei”, susține Odagiu. 

„Această narațiune a listelor negre a apărut imediat după publicarea hotărârii și a ca o pânză de păianjen s-a împânzit în toată presa și a fost preluată de toți influențării, de toate aceste organizații neguvernamentale care de-a lungul timpului au organizat proteste nu împotriva unor principii sau pentru susținerea unor principii, ci împotriva unor persoane, a unor judecători și împotriva modul în care acei judecători interpretează și aplică legea”, a mai declarat președintele CSM. 

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