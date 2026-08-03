O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră

O dronă s-a prăbușit pe o plaja din apropierea orașului turistic Gelendjik din Rusia. Potrivit imaginilor publicate pe X de Nexta, drona a căzut în mijlocul plajei pe care se aflau numeroși turiști.

Trei persoane au murit, iar 13 au fost rănite, susține sursa menționată. În filmare se aud zgomotele produse de apărarea antiaeriană și de ceilalți turiști care asistă îngroziți la incident.

Plaja se află în nord-estul Mării Negre. Autoritățile locale au oferit primele detalii despre incident. Acestea au confirmat faptul că există victime, dar nu și pagube.

Atacuri cu drone pe bandă rulantă ale ucrainenilor

Apărarea antiaeriană a rușilor a anunțat că în noaptea de duminică spre luni a doborât 131 de drone ucrainene deasupra regiunilor rusești, a Crimeii și a Mării Negre.

În regiunea Vladimir, un atac a lovit un depozit Wildberries, rănind trei persoane. În Belgorod, un atac a distrus o clădire a unei universități tehnologice unde erau dezvoltate și testate drone.