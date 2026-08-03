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Incendiu la bordul unui feribot în Indonezia. Cel puțin 28 de persoane sunt date dispărute

Echipele de salvare din Indonezia continuă să caute 28 de persoane date dispărute în urma incendiului izbucnit duminică la bordul unui feribot. Bilanțul provizoriu este de cinci morți și 238 de supraviețuitori.
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Maria Miron
03 aug. 2026, 11:19, Știri externe
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Un feribot cu 271 de persoane la bord a luat foc duminică în largul insulei Madura, în Indonezia. Cinci oameni au murit, 238 au fost salvați, iar alte 28 de persoane sunt date dispărute, relatează Reuters.

Salvatorii caută supraviețuitori pe mare

Feribotul KM Mutiara Sentosa efectua o cursă între două orașe din provincii diferite ale Indoneziei, când la bord a izbucnit incendiul.

La operațiunile de căutare participă poliția, echipele naționale de căutare și salvare și marina militară, care au mobilizat șapte ambarcațiuni și un elicopter. Printre acestea se numără o corvetă militară, mai multe ambarcațiuni rapide și o navă de patrulare cu o capacitate de aproximativ 100 de persoane.

Echipele de salvare caută supraviețuitori într-o zonă întinsă pe aproximativ 16 kilometri la est și 16 kilometri la vest de locul incendiului. Misiunea a fost programată să dureze șapte zile, însă va fi prelungită cu încă 14 zile, dacă va fi necesar.

Cauza incendiului este în continuare investigată.

Familiile așteaptă vești despre cei dispăruți

Supraviețuitorii au fost transportați în portul din Surabaya, unul dintre cele mai mari orașe din Indonezia și punctul de plecare al feribotului.

Tot acolo s-au adunat și familiile pasagerilor dispăruți, care așteaptă informații despre soarta celor dragi, în speranța că aceștia vor fi găsiți în viață.

Accidentele maritime, frecvente în Indonezia

Indonezia este un arhipelag format din aproximativ 17.000 de insule, iar transportul cu feribotul reprezintă unul dintre principalele mijloace de deplasare între insule.

Accidentele maritime sunt însă relativ frecvente, deoarece normele de siguranță nu sunt întotdeauna respectate cu strictețe.

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