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Ucrainenii fac pregătiri pentru iarnă. Experții militari estimează că va fi cel mai dificil sezon din timpul războiului

Ucrainenii au început să facă pregătiri pentru iarnă. Experții militari estimează că va fi cea mai dificilă iarnă din timpul războiului cu Rusia. Cele mai complicate probleme vor fi în marile orașe, avertizează specialiștii.
Ucrainenii fac pregătiri pentru iarnă. Experții militari estimează că va fi cel mai dificil sezon din timpul războiului
Sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
03 aug. 2026, 11:54, Politic
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Ucrainenii se pregătesc pentru cea mai dificilă iarnă din timpul războiului, potrivit CNBC. Oficialii ucraineni și experții în securitate națională se tem că în iarna următoare Ucraina s-ar putea confrunta cu cea mai dificilă provocare a războiului de până acum. Punctul sensibil este sistemul energetic care va fi vizat de atacurile rusești.

Ucrainenii lucrează la strategii de apărare a infrastructurii energetice. Ei își consolidează apărarea și adună stocuri pentru a asigura o aprovizionare suficientă cu căldură și electricitate.

De asemenea, ucrainenii încearcă să obțină finanțare suplimentară de la partenerii europeni. Principalul obiectiv este să obțină un pachet de ajutor pentru iarnă.

Ucrainenii fac pregătiri de iarnă, rușii intensifică atacurile

În paralel, rușii au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra marilor orașe ucrainene încercând să epuizeze stocul de interceptoare ucrainene.

„Vine iarna, evident, iar ultima iarnă a fost foarte grea pentru Ucraina și pentru orașele mari în general. Aceasta nu va fi mai ușoară, probabil, va fi mai grea”, a declarat, pentru CNBC, Iryna Terekh, director general al producătorului ucrainean de drone Fire Point

Ucraina este în mare măsură dependentă de sistemul american Patriot PAC-3 pentru interceptarea rachetelor balistice rusești. Unele companii ucrainene, precum Fire Point, încearcă să-și procure propria tehnologie antirachetă. De asemenea, se discută despre acordarea permisiunii privind producerea de către ucraineni a rachetelor americane Patriot.

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