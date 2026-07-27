Ucraina produce 100 de rachete de croazieră pe lună. Cum a reușit să lovească ținte aflate la 1.800 de kilometri în Rusia

Directorul executiv al companiei, Iryna Terekh, afirmă că armamentul produs de Fire Point este folosit în majoritatea operațiunilor ucrainene de lovire a infrastructurii și obiectivelor militare rusești aflate la mare distanță de front, scrie The Guardian.

Atacuri aproape zilnice asupra Rusiei

Potrivit șefei companiei, în ultimele luni au existat, în medie, între cinci și 15 atacuri pe zi în care au fost utilizate rachete sau drone produse de Fire Point. Compania fabrică și dronele FP-1 și FP-2, într-un ritm de câteva sute de unități pe zi. Acestea sunt folosite în special pentru lovirea rafinăriilor și a altor obiective strategice din Rusia. Dronele FP-1 au o autonomie de peste 1.600 de kilometri, iar, potrivit companiei, au contribuit la reducerea producției de combustibil din unele rafinării rusești și la apariția unor probleme de aprovizionare pe piața internă.

Rachetele ucrainene ajung la peste 1.800 de kilometri

Fire Point susține că rachetele de croazieră Flamingo pot transporta focoase de aproximativ 1.150 de kilograme, capabile să penetreze structuri din beton. Una dintre aceste rachete a fost utilizată în luna iunie într-un atac asupra unei fabrici de componente militare din orașul rus Ceboksarî, aflat la peste 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina.

Din cauza traseului complex de zbor, racheta ar fi parcurs aproximativ 1.800 de kilometri, una dintre cele mai lungi misiuni raportate pentru un astfel de tip de armament. Compania afirmă că o rachetă Flamingo costă puțin sub 600.000 de dolari, semnificativ mai puțin decât o rachetă americană Tomahawk, evaluată la aproximativ 3,5 milioane de dolari.

Industria militară ucraineană se dezvoltă rapid

În doar câțiva ani, Fire Point a trecut de la un start-up înființat după invazia rusă din 2022 la unul dintre principalii producători de armament ai Ucrainei. Compania operează în prezent 83 de fabrici pe teritoriul Ucrainei și încă una în Danemarca, având aproximativ 6.000 de angajați, aproape dublu față de sfârșitul anului trecut.

Fostul comandant al forțelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, consideră că dezvoltarea industriei de apărare ucrainene reprezintă una dintre cele mai importante schimbări produse în timpul războiului. Potrivit acestuia, Ucraina dispune acum de armament capabil să lovească cu precizie ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei și să depășească sistemele de apărare antiaeriană.

Kievul dezvoltă și rachete balistice

Compania lucrează și la dezvoltarea primelor rachete balistice produse integral în Ucraina, care ar putea fi testate până la sfârșitul acestui an. În paralel, Fire Point participă și la proiectul european Freyja, o inițiativă la care iau parte Ucraina și alte nouă state europene și care urmărește dezvoltarea unei alternative la sistemul american Patriot pentru apărarea antiaeriană. Compania va produce lansatoarele și interceptoarele noului sistem, estimând un cost de aproximativ 1 milion de dolari pentru fiecare interceptor.

Ucraina vrea să devină un mare exportator de tehnologie militară

Potrivit conducerii Fire Point, dezvoltarea accelerată a industriei de apărare reflectă transformarea economiei ucrainene în timpul războiului. „Nu vrem să mai fim cunoscuți doar ca grânarul Europei. Ucraina trebuie să devină un exportator de produse cu valoare adăugată ridicată”, a declarat Iryna Terekh. Deocamdată, întreaga producție este destinată armatei ucrainene, însă compania estimează că, după încheierea războiului, industria de apărare ar putea deveni unul dintre principalele motoare ale economiei țării.