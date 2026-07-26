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Zelenski: Rusia a folosit aproape 1.700 drone și 95 rachete împotriva Ucrainei în ultima săptămână

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat asupra Ucrainei aproape 1.700 de drone, peste 1.630 de bombe aeriene ghidate și 95 de rachete de diferite tipuri doar în ultima săptămână, după un nou atac masiv petrecut peste noapte.
Zelenski: Rusia a folosit aproape 1.700 drone și 95 rachete împotriva Ucrainei în ultima săptămână
Petre Apostol
26 iul. 2026, 11:29, Știri externe
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„În total, în această săptămână, Rusia a folosit împotriva Ucrainei aproape 1.700 de drone, peste 1.630 de bombe aeriene ghidate și 95 de rachete de diferite tipuri, mai mult de jumătate dintre acestea fiind rachete balistice”, a afirmat Zelenski, duminică, pe rețelele de socializare.

Potrivit președintelui ucrainean, în cursul nopții trecute, Rusia a lansat opt rachete și 136 de drone de diferite tipuri împotriva Ucrainei. Deși o mare parte dintre acestea au fost interceptate, nu toate au fost doborâte, a precizat el.

Zelenski a afirmat că în urma unui atac cu drone asupra unor clădiri rezidențiale din Harkov o persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite, între care doi copii. El a adăugat că echipele Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență continuă să intervină pentru stingerea incendiului izbucnit la un magazin de materiale de construcții din Krivoi Rog.

Atac asupra Kievului

Președintele ucrainean a spus că regiunile Herson, Donețk, Dnipropetrovsk, Harkov, Sumî, Odesa, Nikolaev, Zaporojie și Cernihiv, precum și capitala Kiev, au fost vizate de atacurile rusești din timpul nopții. Potrivit acestuia, Kievul a fost lovit cu rachete balistice, iar trei persoane au fost rănite.

„În fiecare zi lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a ne asigura că luptătorii noștri au mijloacele necesare pentru a contracara aceste atacuri. Trebuie să dejucăm pariul Rusiei pe teroarea balistică”, a declarat Zelenski.

El a subliniat că este esențial ca livrările de sisteme de apărare antibalistică să ajungă la timp în Ucraina.

„Fiecare rachetă interceptoare contribuie literalmente la salvarea de vieți dacă se află acum în sistemele ucrainene, nu în depozitele partenerilor noștri. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută în acest fel”, a transmis președintele ucrainean.

În acest context, duminică, în urma unui noi incident cu o dronă în spațiul românesc, președintele României Nicușor Dan preciza că ancheta desfășurată de Parchetul General a stabilit că drona doborâtă vineri dimineață, în județul Buzău, era de tip Shahed, aparat fără pilot utilizat de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei.

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