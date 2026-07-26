Zelenski: Rusia a cerut Coreei de Nord încă 30.000 de soldați și pregătește extinderea mobilizării

„Rusia dorește să primească încă 30.000 de militari din Coreea de Nord. Din iunie sunt în desfășurare pregătiri în regiunea Voronej din Rusia pentru primirea acestora. Coreea de Nord se pregătește, de asemenea, să transfere Rusiei lansatoare suplimentare pentru rachete balistice”, a scris Zelenski sâmbătă, pe X.

Zelenski: Relația Rusia-Coreea de Nord amenință Asia

Liderul ucrainean spune că apropierea militară dintre Moscova și Phenian reprezintă un risc care depășește conflictul din Ucraina.

„Nu este doar o amenințare pentru Ucraina. Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să poarte un război, să își îmbunătățească armamentul și să dobândească experiență reală de luptă în utilizarea acestuia. Toate acestea reprezintă o amenințare pentru toate țările din Asia aflate în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene”, a transmis președintele Ucrainei.

În urmă cu câteva zile, ministrul nord-coreean de Externe, Choe Son Hui, s-a aflat la Moscova. În timpul vizitei, oficialul de la Phenian a reafirmat sprijinul țării sale pentru politicile Rusiei în ceea ce privește războiul din Ucraina.

Zelenski: O nouă mobilizare în Rusia

Volodimir Zelenski susține că, potrivit serviciilor de informații ucrainene, Kremlinul pregătește o extindere a mobilizării.

„Avem rapoarte complete ale serviciilor de informații privind planurile Rusiei pentru această toamnă. Putin pregătește condițiile pentru extinderea mobilizării”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Zelenski, în mai puțin de șapte luni din acest an 221.000 de persoane s-au alăturat Forțelor Armate ale Rusiei, iar pierderile armatei ruse au ajuns la aproape 225.500 de militari, dintre care 131.000 ar fi fost uciși și aproape 93.000 răniți. Cifrele nu au fost confirmate independent.

„Putin se pregătește să trimită pur și simplu și mai mulți ruși la război. Este esențial ca, împreună cu partenerii noștri, să exercităm suficientă presiune asupra Rusiei, astfel încât ideea de a pune capăt acestei agresiuni să devină dominantă – ideea păcii, nu a unei noi mobilizări ruse”, a mai spus președintele ucrainean.

Sprijin militar reciproc între Moscova și Phenian

Coreea de Nord și Rusia și-au intensificat cooperarea militară de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Phenianul a trimis mii de militari în regiunea rusă Kursk și îi furnizează Moscovei arme și muniții.

În schimb, Coreea de Nord ar primi de la Rusia sprijin financiar, tehnologie militară și resurse energetice, potrivit evaluărilor serviciilor de informații și analiștilor internaționali.

Cele două state au semnat, în 2024, un tratat de cooperare militară care prevede acordarea de asistență reciprocă în cazul unui atac asupra uneia dintre părți.