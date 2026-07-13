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Măturătorii stradali din Coreea de Nord refuză să lucreze în Rusia din cauza salariilor mici

Măturătorii stradali nord-coreeni refuză să lucreze în Rusia din cauza salariilor mici. Dezvăluirea a fost făcută de primarul unui oraș din Rusia. Edilul susține că în Coreea de Nord, măturătorii câștigă de două-trei ori mai mult decât în Rusia.
Măturătorii stradali din Coreea de Nord refuză să lucreze în Rusia din cauza salariilor mici
Sursa foto: KCNA via YNA/dpa
Petru Mazilu
13 iul. 2026, 16:21, Social
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Măturătorii stradali nord-coreeni refuză să lucreze în Rusia din cauza salariilor mici. Potrivit Nexta, dezvăluirea a fost făcută de primarul orașului Orenburg, Albert Yumadilov. Edilul a declarat că nu a putut atrage lucrători din Coreea de Nord, deoarece aceștia nu erau dispuși să lucreze pentru salarii foarte mici.

„Lucrătorii din Coreea de Nord nu vor veni pentru un salariu de 55.000 de ruble. Nivelul lor salarial acolo este de două sau trei ori mai mare. Evident, și eficiența lor este mai mare – lucrează ca niște roboți, am văzut cu ochii mei, sunt într-adevăr ca niște roboți… Dar pur și simplu nu putem concura cu ei în ceea ce privește salariul”, a spus primarul.

Prietenie mare între Rusia și Coreea de Nord

Rusia și Coreea de Nord și-au întărit relațiile după începutul războiului din Ucraina. Asiaticii au trimis mii de militari pe frontul ucrainean în sprijinul armatei ruse.

De asemenea, președinții celor două țări s-au vizitat reciproc și au semnat tratate de colaborare în diferite domenii. Printre altele, unii muncitori nord-coreeni sunt primiți în Rusia, iar turiștii ruși sunt acceptați în stațiunile din Coreea de Nord.

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