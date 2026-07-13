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Premieră mondială. Robot cu mitralieră, transportat la o misiune de luptă cu o dronă ucraineană într-o zonă controlată de ruși

Un robot înarmat cu mitralieră a fost transportat cu o dronă într-o zonă controlată de ruși. Este o premieră mondială realizată de armata ucraineană. Robotul a ajuns pe țărm și a îndeplinit o misiune de luptă.
Premieră mondială. Robot cu mitralieră, transportat la o misiune de luptă cu o dronă ucraineană într-o zonă controlată de ruși
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
13 iul. 2026, 17:10, Social
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Un robot dotat cu o mitralieră a fost trimis într-o misiune de luptă cu ajutorul unei drone navale, anunță Live Ucraine.

Robotul a fost transportat până pe malul apei într-o zonă controlată de ruși.

Robot cu mitralieră, transportat cu drona, o premieră mondială

Misiunea reprezintă o premieră mondială. Operațiunea a fost realizată de luptătorii Brigăzii Teritoriale de Apărare nr. 123, în zona Kinburn.

Drona navală a transportat robotul până pe țărm. Ulterior, robotul și-a îndeplinit misiunea de luptă fiind controlat de la distanță de militarii ucraineni. Scenele au fost filmate de ucraineni cu ajutorul unei drone aeriene.

Ucrainenii au schimbat războiul prin utilizarea de drone

Ucrainenii au revoluționat tehnicile de război prin utilizarea dronelor. În prezent, numeroase țări din întreaga lume, inclusiv România și SUA, încearcă să învețe din experiența ucrainenilor. Utilizarea de drone și roboți permite protejarea vieții militarilor.

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