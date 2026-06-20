Roboții în război. Cum schimbă dronele terestre de înaltă tehnologie câmpul de luptă

Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, frecvența misiunilor executate de UGV-uri a crescut de la aproximativ 2.900 de utilizări într-o lună de toamnă la circa 14.000 în luna mai, ceea ce reprezintă o medie de 455 de misiuni pe zi.

În total, între ianuarie și începutul lunii iunie, vehiculele terestre fără pilot au fost folosite de aproximativ 50.000 de ori pe linia frontului, semnalând o schimbare structurală în modul de desfășurare a războiului, scrie TVPWorld.

Rol strategic în logistica militară și evacuare

Experții militari susțin că expansiunea rapidă a UGV-urilor este strâns legată de dominația dronelor aeriene (UAV) pe front. Acestea au extins așa-numita „zonă de ucidere” până la aproximativ 30 de kilometri de linia frontului, făcând extrem de riscante misiunile de aprovizionare și evacuare a răniților.

În acest context, UGV-urile sunt utilizate pentru transportul muniției, al proviziilor și pentru evacuarea militarilor răniți, reducând semnificativ expunerea soldaților la pericol.

Specialiștii din domeniu, precum fostul ofițer neozeelandez Ruben Stewart, susțin că aceste sisteme schimbă „calculul economic și de risc al războiului terestru”, permițând eliminarea treptată a omului din misiunile cele mai periculoase.

Integrarea inteligenței artificiale

Ministerul Apărării ucrainean, prin oficiali precum Mykhailo Fedorov, a subliniat că aceste platforme salvează vieți în mod constant și sunt extinse rapid pe întreg frontul.

Platforma guvernamentală Brave1 a raportat că sectorul roboticii terestre a evoluat de la aproape zero la peste 550 de dezvoltări UGV și peste 270 de producători în doar câțiva ani.

Dezvoltarea tehnologică este în plină expansiune, cu accent pe integrarea inteligenței artificiale, care permite funcționarea autonomă în caz de pierdere a semnalului și detectarea automată a amenințărilor. În paralel, sunt dezvoltate modele capabile să reziste la atacuri multiple cu drone FPV.

Extinderea rolurilor pe câmpul de luptă

Inițial folosite pentru logistică și evacuare, UGV-urile sunt acum adaptate pentru misiuni de deminare, recunoaștere și chiar luptă directă.

Printre exemplele recente se numără aprobarea dronei NEO-1, echipată cu detectoare de metale și camere, destinată operațiunilor de deminare.

De asemenea, unele vehicule sunt echipate cu sisteme de război electronic sau chiar armament greu, inclusiv mitraliere de calibru 12,7 mm.

Potrivit producătorilor, aceste platforme sunt deja implicate în capturarea de prizonieri de război, marcând o premieră în utilizarea roboticii militare.

Impact asupra strategiei militare

Experții militari consideră că utilizarea UGV-urilor reprezintă o etapă importantă în „robotizarea” războiului modern. În condițiile deficitului de personal militar și ale intensității conflictului, Ucraina accelerează adoptarea acestor tehnologii pentru a reduce pierderile umane și a menține capacitatea operațională pe front.