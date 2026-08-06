Meta afirmă că un model de inteligență artificială s-a conectat la internet și a piratat sistemul unei firme

Meta trage un semnal de alarmă privind conectarea unui model de inteligență artificială la internet, care ulterior a piratat sistemul unei organizații, potrivit BBC.

Problema ar fi apărut în timpul unei evaluări realizate de o companie independentă de testare.

Mai multe incidente de acest fel s-au întâmplat recent

Anunțul vine în urma unor incidente recente din industria inteligenței artificiale. Acestea includ breșe de securitate cauzate de modelele OpenAI și Anthropic. Ele au ridicat îngrijorări legate de securitatea cibernetică.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru BBC că se investighează atacul cibernetic cauzat de o „configurare greșită”. El a descris-o ca fiind similară cu incidentele raportate anterior la alte firme, potrivit sursei.

Incidentele i-au determinat pe cercetători și guverne să solicite măsuri de siguranță mai stricte și teste mai riguroase.

Ce a declarat Meta

Compania lui Mark Zuckerberg a declarat că testele de securitate au fost efectuate de același furnizor de securitate AI care a efectuat teste pentru modelul AI al Anthropic. Acesta a obținut acces la sistemele altor trei companii.

Meta a mai spus că va publica mai multe informații despre incident „odată ce vom avea toate faptele”.

În ultimele două săptămâni, liderii în domeniul inteligenței artificiale, OpenAI și Anthropic, au raportat, de asemenea, incidente în care modelele lor au spart sistemele altor organizații în timpul testelor.

Dezvăluirea OpenAI a determinat ca Anthropic să efectueze propriile verificări. Acestea au dus la descoperirea faptului că modelul său de inteligență artificială, Claude, a efectuat atacuri similare asupra mai multor firme după ce o „configurare greșită” i-a oferit acces la internet.