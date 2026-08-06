Prima pagină » Știrile zilei » Meta afirmă că un model de inteligență artificială s-a conectat la internet și a piratat sistemul unei firme

Meta afirmă că un model de inteligență artificială s-a conectat la internet și a piratat sistemul unei firme

Compania Meta a lui Mark Zuckerberg semnalează o problemă apărută în timpul unei evaluări realizate de o companie independentă de testare. Un model de inteligență artificială a reușit să se conecteze la internet și să pirateze sistemul altei organizații.
Meta afirmă că un model de inteligență artificială s-a conectat la internet și a piratat sistemul unei firme
sursă foto: Angga Budhiyanto/ZUMA Press Wire
Ioana Târziu
06 aug. 2026, 10:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Meta trage un semnal de alarmă privind conectarea unui model de inteligență artificială la internet, care ulterior a piratat sistemul unei organizații, potrivit BBC.

Problema ar fi apărut în timpul unei evaluări realizate de o companie independentă de testare.

Mai multe incidente de acest fel s-au întâmplat recent

Anunțul vine în urma unor incidente recente din industria inteligenței artificiale. Acestea includ breșe de securitate cauzate de modelele OpenAI și Anthropic. Ele au ridicat îngrijorări legate de securitatea cibernetică.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru BBC că se investighează atacul cibernetic cauzat de o „configurare greșită”. El a descris-o ca fiind similară cu incidentele raportate anterior la alte firme, potrivit sursei.

Incidentele i-au determinat pe cercetători și guverne să solicite măsuri de siguranță mai stricte și teste mai riguroase.

Ce a declarat Meta

Compania lui Mark Zuckerberg a declarat că testele de securitate au fost efectuate de același furnizor de securitate AI care a efectuat teste pentru modelul AI al Anthropic. Acesta a obținut acces la sistemele altor trei companii.

Meta a mai spus că va publica mai multe informații despre incident „odată ce vom avea toate faptele”.

În ultimele două săptămâni, liderii în domeniul inteligenței artificiale, OpenAI și Anthropic, au raportat, de asemenea, incidente în care modelele lor au spart sistemele altor organizații în timpul testelor.

Dezvăluirea OpenAI a determinat ca Anthropic să efectueze propriile verificări. Acestea au dus la descoperirea faptului că modelul său de inteligență artificială, Claude, a efectuat atacuri similare asupra mai multor firme după ce o „configurare greșită” i-a oferit acces la internet.

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
GSP.ro
Dan Dungaciu avertizează asupra crizei energetice: „Când ai un vulcan deasupra, nu stai să găsești soluții cu leucoplast”
Gandul
Au DIVORȚAT, după 2 ani de căsnicie! Vestea momentului în showbiz😮
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Ultima hotărâre a judecătoarei din dosarul lui Robert Negoiță înainte de a fi mutată de la București la Giurgiu: a menținut un sechestru de peste 102 milioane de euro
Libertatea
Vedete din România care au învins cancerul în stadii avansate. Au suferit de boli nemiloase şi au supravieţuit! Declarații sfâșietoare
CSID
Care sunt cele mai SCUMPE 10 mașini înmatriculate în ROMÂNIA în ultima lună?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia