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Trump respinge informațiile despre lipsa munițiilor: „Statele Unite au cantități uriașe”. Amenință cu închisoarea pe cei care divulgă informații

Președintele american Donald Trump respinge categoric informațiile potrivit cărora Statele Unite s-ar confrunta cu un deficit de muniții din cauza conflictului cu Iranul. Potrivit Euronews, el îi amenință cu pedepse severe pe cei care au furnizat presei informații despre presupusele probleme din arsenalul militar.
Trump respinge informațiile despre lipsa munițiilor: „Statele Unite au cantități uriașe”. Amenință cu închisoarea pe cei care divulgă informații
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
06 aug. 2026, 11:35, Știri externe
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Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a afirmat că SUA dețin „cantități masive de muniții, în special de anumite tipuri”, fără a oferi detalii despre acestea, arată Euronews. „În plus, sunt fabricate și livrate permanent noi cantități, iar companiile din industria de apărare construiesc cel mai mare număr de fabrici din istoria țării”, a transmis președintele american.

Presa americană vorbește despre tensiuni la Pentagon

Declarațiile lui Trump vin după ce The Washington Post a relatat că președintele i-ar fi cerut explicații secretarului Apărării, Pete Hegseth, în timpul unei reuniuni desfășurate la Camp David, fiind nemulțumit de informațiile privind diminuarea stocurilor de muniții.

SUA: secretarul Apărării, Pete Hegseth. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Potrivit publicației, Trump ar fi afirmat că avea impresia că problema fusese deja rezolvată. Casa Albă și Pentagonul au respins însă aceste informații. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a calificat articolul drept „știre falsă”, susținând că schimbul de replici descris nu a avut loc, iar reprezentanții Pentagonului au negat existența unui conflict între Trump și Hegseth.

CNN: Războiul cu Iranul ar fi afectat rezervele americane

Și CNN a relatat că operațiunile militare împotriva Iranului ar fi redus semnificativ stocurile unor sisteme de armament, inclusiv interceptoarele THAAD destinate apărării antirachetă și rachetele ghidate cu rază lungă de acțiune. Potrivit postului american, aceste limitări ar fi influențat strategia administrației Trump și ar fi contribuit la amânarea unor noi lovituri asupra Iranului.

Trump amenință persoanele care divulgă informații

Președintele american a reacționat dur la apariția acestor informații în presă și a anunțat că autoritățile încearcă să identifice persoanele care au furnizat date confidențiale jurnaliștilor. „Cei care au divulgat aceste declarații trădătoare sunt căutați, iar pentru ei vor fi cerute pedepse lungi cu închisoarea”, a scris Trump.

Tensiunile cu Iranul rămân ridicate

Declarațiile liderului american vin într-un moment în care conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să genereze tensiuni majore în regiune. Între timp, Iranul și Omanul au anunțat că au ajuns la un acord privind coordonatele unei noi rute maritime prin Strâmtoarea Hormuz, în timp ce autoritățile iraniene susțin că redeschiderea completă a traficului depinde de încetarea blocadei navale americane. Teheranul neagă că ar exista negocieri cu Washingtonul, deși Donald Trump a afirmat recent că Iranul își dorește încheierea unui acord.

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