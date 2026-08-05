Trump cere ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă „foarte curând” sau Iranul va fi „lovit foarte puternic”

Prețurile petrolului au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele trei săptămâni, pe fondul speranțelor unui acord între SUA și Iran, potrivit BBC.

În acest context, președintele american Donald Trump cere ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă „foarte curând”. În caz contrar, Iranul va fi „lovit foarte puternic”.

Discuții privind reluarea livrărilor în această săptămână

Secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au declarat amândoi că discuțiile au progresat pentru a permite reluarea livrărilor la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit sursei.

Eșecul discuțiilor anterioare din ultimele luni privind un acord a dus la o piață petrolieră volatilă.

„Avem discuții foarte bune”, a declarat Trump în timpul unei vizite în California. Liderul de la Casa Albă a insistat că Iranul este dornic să încheie un acord pentru a pune capăt lunilor de conflict.

„Ruta sudică prin Strâmtoarea Ormuz rămâne liberă”

Comandamentul Central al SUA a declarat că „ruta sudică prin Strâmtoarea Ormuz rămâne liberă și deschisă pentru toate navele comerciale care doresc să tranziteze calea navigabilă internațională”, potrivit sursei citate.

Rubio a declarat că s-au înregistrat progrese în discuțiile cu Iranul și Omanul privind trecerea mai multor nave prin strâmtoare.

„S-au înregistrat progrese în aceste discuții. Dar nu s-a ajuns încă la o finalizare. Sperăm că acest lucru se va întâmpla foarte curând”, a declarat el reporterilor.

Bessent a declarat că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat chiar marți sau miercuri.

„Un acord marți sau miercuri”

„Exista o șansă să ajungem la un acord marți sau miercuri pentru a deschide strâmtoarea și a trece la o poziție mai normalizată în acest conflict”, a declarat el pentru CNBC.

Iranul a declarat că nu negociază cu SUA și nu are de gând să facă acest lucru. În schimb, discută cu Omanul.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că discuțiile cu Omanul, mediator în negocieri, privind un nou mecanism pentru navele care trec prin strâmtoare, au fost pozitive, mai arată sursa.