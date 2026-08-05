Alertă înaintea vizitei lui Donald Trump. Un bărbat înarmat a fost arestat lângă terenul de golf al președintelui

Autoritățile din California l-au arestat pe Jeanine John Taele, 38 de ani, găsit cu armă și muniție interzisă lângă terenul de golf al lui Donald Trump din Rancho Palos Verdes, chiar înaintea unei vizite a președintelui în zonă, conform BBC.

Jeanine John Taele, 38 de ani, ar fi fost găsit cu un pistol și muniție interzisă asupra sa. Potrivit Departamentului Șerifului din Los Angeles, Taele a fost observat plimbându-se pe teren, fotografiind și filmând zona. Anchetatorii spun că părea să monitorizeze măsurile de securitate pregătite pentru vizita președintelui.

Suspectul este acuzat de port ilegal de armă ascunsă și deținere de muniție interzisă. Potrivit autorităților, acesta ar fi fost identificat de agenți federali în civil aflați la fața locului.

Ce au găsit polițiștii la percheziție

Bărbatul avea asupra sa un încărcător cu 16 cartușe cu vârf concav, interzise în California. În mașina parcată la club, oamenii legii au descoperit un pistol încărcat și un alt încărcător similar.

Polițiștii au aflat că Taele era căutat și de Poliția din El Segundo, într-un dosar de jaf. Locuința sa din Downey a fost percheziționată luni de agenți FBI, potrivit comunicatului oficial.

Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului

În casă ar fi fost găsite o pușcă de tip AR modificată ilegal și un pistol calibru 45. Anchetatorii au mai găsit veste antiglonț, încărcătoare de mare capacitate și caiete cu însemnări considerate îngrijorătoare.

Ancheta continuă cu sprijinul Serviciului Secret, iar oficialii nu exclud noi acuzații. Șeriful a precizat că nu există o amenințare credibilă la adresa comunității.

Contextul vizitei lui Trump în California

Arestarea a avut loc chiar înaintea unei cine de strângere de fonduri a Partidului Republican, programată la același teren. Trump ar fi urmat să critice public politica guvernatorului Gavin Newsom, considerat un posibil candidat prezidențial în 2028.

Președintele a supraviețuit deja la trei tentative de asasinat în ultimii ani. După cel mai recent incident, echipa sa de securitate a anunțat o revizuire a protocoalelor de protecție.

Oficialii nu au precizat dacă suspectul intenționa să îl vizeze pe Trump. Acesta nu se confruntă, deocamdată, cu acuzații legate de o astfel de intenție.