Roma sfidează canicula. „Ninge” în august la Bazilica Santa Maria Maggiore, într-un spectacol unic

Este vorba despre reconstituirea Miracolului Zăpezii, ajunsă la a 43-a ediție. Evenimentul a fost conceput de arhitectul Cesare Esposito și marchează fondarea bazilicii Santa Maria Maggiore. Intrarea este gratuită, dar accesul se oprește odată atinsă capacitatea maximă a pieței.

Legenda spune că, în noaptea de 4 spre 5 august 358, Fecioara Maria i-ar fi apărut în vis papei Liberiu. Un patrician roman a avut aceeași viziune. Cei doi ar fi decis să-și doneze averea pentru o biserică dedicată Fecioarei. A doua zi, dealul Esquilino ar fi fost acoperit de zăpadă, în plină vară.

Cum arată programul din acest an

Ziua începe la ora 10:00 cu Liturghia Pontificală Solemnă, condusă de cardinalul Rolandas Makrickas. În timpul Gloria, mii de petale albe cad din tavanul bazilicii, simbolizând ninsoarea miraculoasă.

De la ora 20:00, piața se transformă printr-un program cu muzică live, lecturi poetice și efecte de lumină. Reconstituirea ninsorii artificiale are loc la ora 21:00, punctul central al serii.

Cine participă la spectacol

La eveniment cântă Fanfara Legiunii de Cadeți a Carabinierilor. Urmează un concert de operă susținut de mai mulți artiști italieni. Actorul Lorenzo Flaherty este așteptat printre invitați, alături de poeți și artiști locali.

Participarea este liberă, fără bilete, dar organizatorii recomandă sosirea din timp. Locurile din piață sunt limitate, iar accesul se închide după atingerea capacității maxime.