Moartea misterioasă a 15 elefanți. Pesticidele, printre principalele ipoteze ale anchetei

Informațiile potrivit cărora animalele ar fi murit după ce au fost expuse la pesticide pulverizate pe culturile de roșii din apropierea Parcului Național Amboseli din Kenya au stârnit îngrijorare și numeroase întrebări.

Serviciul pentru Faună Sălbatică a anunțat că o parte dintre cei 15 elefanți găsiți morți între 24 iunie și 24 iulie prezentau semne de „paralizie parțială”, care indică o posibilă intoxicație cu cianură folosită în unele pesticide.

Totuși, specialiști în conservarea faunei au declarat pentru BBC că explicația ar putea să nu fie completă. Și fermierii din zonă privesc cu scepticism această ipoteză.

Fermele de tomate sunt amplasate în zona Kimana, un coridor dintre Parcul Național Amboseli și Parcul Național Tsavo, în sudul țării. Regiunea face parte din ecosistemul Amboseli, aflat la granița cu Tanzania, unde peste 2.000 de elefanți migrează în căutare de hrană și apă.

Ipoteza unei otrăviri deliberate

Cei 15 elefanți au fost găsiți morți în afara Parcului Național Amboseli, între iunie și iulie.

Medicul veterinar-șef al Serviciului pentru Faună Sălbatică, dr. Isaac Lekolool, a declarat că analizele efectuate asupra conținutului stomacal al animalelor au indicat urme de cianură.

Acesta spune că nu este exclusă nici varianta unei otrăviri deliberate, însă în acest moment nu se poate stabili cu certitudine cauza morții.

Ipoteza de lucru este că elefanții au fost expuși la toxină prin pesticidele pulverizate pe culturile de tomate din apropiere.

Problema pesticidelor

Un raport din 2024 al inițiativei pentru siguranța alimentară Route to Food a identificat un fermier din zona Kimana care utiliza un insecticid al cărui ingredient activ era „un compus chimic al cianurii”.

Autorul raportului, Wangunyu Njuguna, spune că, deși astfel de substanțe sunt interzise, unele produse agrochimice toxice sunt introduse ilegal din Tanzania.

Substanțele extrem de periculoase sunt încă utilizate frecvent în agricultură și au fost asociate cu boli grave. Deși există reglementări împotriva pesticidelor ilegale, aplicarea lor este slabă, iar impactul asupra animalelor primește puțină atenție.

Autoritățile cred că pesticidele pulverizate pe culturile de tomate din apropiere ar fi putut intoxica elefanții.

„Ceva nu se leagă”

Mai mulți specialiști în conservarea faunei sălbatice contestă însă concluziile preliminare ale autorităților.

Paula Kahumbu, una dintre cele mai cunoscute experte în conservarea elefanților, cu aproape 30 de ani de experiență, afirmă că datele publice sunt insuficiente.

„Nu avem suficiente informații detaliate pentru a avea încredere în afirmația că pesticidele din culturi sunt cauza. Au fost făcute publice unele informații, dar ceva nu se leagă. Elefanții ar trebui să consume o cantitate uriașă pentru ca aceasta să le provoace moartea”.

Daniel Nina mai spune că, în incidentele anterioare de otrăvire, victimele au fost zebre și antilope, care pășunează în aceleași zone.

„Cum se face că cianura omoară elefanții, dar lasă în viață zebrele, antilopele și gnu, care mănâncă aceeași iarbă?”, întreabă acesta.

Conflictul dintre oameni și animalele sălbatice persistă de zeci de ani în comunitățile din apropierea ariilor protejate.