Un bărbat și-a incendiat propria podgorie după ce criza vinului i-a distrus afacerea

Jason Smith, un viticultor în vârstă de 50 de ani din Salinas, California, a recurs la un gest extrem pentru a atrage atenția asupra crizei care afectează grav regiunea viticolă în care activează, potrivit LeFigaro.

După ce și-a vândut terenurile și a fost nevoit să închidă afacerea de familie, acesta a decis să dea foc plantațiilor sale de pinot noir.

Înainte de incendiu, un angajat al domeniului a smuls vița-de-vie cu un tractor, iar un altul a aprins focul.

Domeniul fusese înființat în 1973, în regiunea viticolă Monterey din California, și se întindea pe peste 1.200 de hectare. Trei generații ale familiei Smith au administrat afacerea, însă Jason Smith spune că acum se pregătește pentru o reconversie profesională.

„Suntem la fundul prăpastiei”

Gestul radical al lui Jason Smith reflectă criza profundă care lovește întreaga industrie viticolă din California. În octombrie 2025, AFP relata despre disperarea viticultorilor din Lodi, considerată capitala viticolă a comitatului San Joaquin.

„Suntem la fundul prăpastiei”, declara atunci Randy Baranek.

Cultivarea viței-de-vie nu mai este rentabilă. Întreținerea unei suprafețe de 0,4 hectare costă între 3.000 și 4.500 de dolari, însă veniturile obținute nu depășesc 3.000 de dolari. Din acest motiv, numeroși viticultori își abandonează podgoriile. Chiar și defrișarea lor implică costuri ridicate, din cauza regulilor stricte de mediu privind schimbarea destinației terenurilor, a explicat Randy Baranek, citat de AFP.

Consumul scade, exporturile se prăbușesc

Scăderea consumului de vin, schimbarea preferințelor consumatorilor, efectele schimbărilor climatice și taxele vamale sunt printre cauzele care l-au împins pe Jason Smith să ia această decizie.

De mai mulți ani, podgoriile Californiei traversează o criză alimentată de mai mulți factori. Potrivit unui raport al California Wine Institute, exporturile de vin au scăzut cu 35% în 2025. Producătorii se confruntă cu o concurență tot mai mare, fluctuațiile dolarului și încetinirea economiei pe mai multe piețe.

Un alt indicator arată schimbarea obiceiurilor de consum: doar 54% dintre americani spun că mai consumă alcool, față de 60% în perioada 1997-2003.