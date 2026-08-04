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Unii imigranți marocani din Ceuta susțin că vor să ajungă în România sau în Rusia

Unii imigranți marocani din Ceuta solicită să fie lăsați să plece în Europa și susțin că vor să ajungă în România sau în Rusia.
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Petru Mazilu
04 aug. 2026, 17:55, Social
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Conform unor imagini publicate pe Telegram de Nexta, unii marocani ajunși ilegal în Ceuta, Spania, susțin că vor să ajungă în România.

Un reporter a întrebat câțiva oameni unde vor merge și ei au declarat că în Europa.

„În Europa, Europa, Europa, în toată Europa. În România, în Rusia, dacă au nevoie de forță de muncă, Marocul le trimite”, a răspuns unul dintre imigranți.

Peste 50.000 de persoane au trecut săptămâna trecută din Maroc în Ceuta, o exclavă spaniolă de pe coasta nordică a Africii. Ei au forțat graniță traversând o lungă porțiune prin apă. Zeci de persoane au murit în timpul traversării.

Incidentul s-a transformat rapid într-o criză de proporții. Aproape toți migranții care au ajuns în exclava spaniolă s-au întors între timp în Maroc. Cei care au rămas nu au mâncare, apă, adăpost și încearcă să obțină statul de refugiat în UE.

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