Șoferii primesc o veste bună: un nou tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis în acest an

Lucrările la secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) au ajuns la un stadiu fizic de aproape 95%, iar constructorul a început așternerea stratului de uzură pe ultimii metri ai tronsonului. Dacă ritmul actual va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă încă din acest an, cu câteva luni înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

Tronsonul are o lungime de 9,86 kilometri și este executat de compania austriacă PORR, care are mobilizați în șantier aproximativ 350 de muncitori și 156 de utilaje, resurse adaptate etapei finale a proiectului. Anunțul a fost făcut de directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe platforma Facebook.

Lucrările se apropie de final

Pe șantier continuă o serie de lucrări de finisare și amenajare. Echipele execută lucrări de așternere a pământului pe taluzuri, amenajarea șanțurilor și rigolelor, montarea gabioanelor și instalarea parapetelor metalice.

Tot în această etapă sunt montate panouri fonoabsorbante și antiorbire, indicatoare rutiere, precum și gardurile de protecție de-a lungul traseului.

La cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează plasele de protecție, se execută rosturile de dilatație și sunt realizate lucrări pregătitoare pentru aplicarea protecției anticorozive și pentru instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale.

Teste la tunelul Momaia

O atenție deosebită este acordată tunelului Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, unul dintre cele mai importante obiective de pe această secțiune.

În interiorul tunelului sunt montate instalațiile mecanice, electrice și sistemele inteligente de management al traficului (ITS). În paralel, la clădirile tehnice care vor deservi tunelul sunt instalate echipamentele și se efectuează teste de presiune pentru instalațiile de stingere a incendiilor.

În următoarele două luni sunt programate și teste privind comportamentul la foc și la fum al echipamentelor, etape obligatorii înainte de deschiderea circulației.

La sensul giratoriu din Tigveni se execută marcajele rutiere și lucrările de amenajare peisagistică.

Peste 50 de kilometri de autostradă vor putea fi circulați

După finalizarea acestei secțiuni, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din totalul celor 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu-Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.

Autostrada este parte a Coridorului IV Pan-European și are un rol strategic în conectarea Transilvaniei cu sudul țării și cu Portul Constanța, fiind așteptată de ani de zile atât de transportatori, cât și de mediul de afaceri.

Valoarea contractului pentru secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.