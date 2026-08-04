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Incendiu la un apartament de la etajul 10 al unui bloc din București. Zeci de persoane s-au evacuat din bloc

Un incendiu puternic a izbucnit marți într-un apartament situat la etajul 10 al unui bloc, unde flăcările și fumul dens au determinat intervenția de urgență a pompierilor. Aproximativ 45 de persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor, iar până în prezent nu au fost înregistrate victime.
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Gabriel Pecheanu
04 aug. 2026, 12:29, Social
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Pompierii au intervenit de urgență după izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la etajul 10 al unui bloc de locuințe.

La sosirea primelor echipaje, focul se manifesta cu flacără deschisă, iar degajările mari de fum puneau în pericol locatarii imobilului.

Intervenție cu șase autospeciale și echipe de căutare-salvare

Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

În paralel cu acțiunea de stingere, pompierii au constituit echipe de căutare-salvare pentru verificarea tuturor spațiilor interioare și pentru a se asigura că nu există persoane surprinse de incendiu.

45 de locatari s-au autoevacuat

Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, 45 de persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor.

Până la momentul publicării știrii, autoritățile nu au raportat victime. Incendiul este lichidat.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii vor stabili cauza care a dus la izbucnirea focului.

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