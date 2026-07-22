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Un incendiu pornit de la o ghenă de gunoi a distrus două mașini și a afectat un bloc din Cluj Napoca

Un incendiu izbucnit la o ghenă de gunoi din municipiul Cluj-Napoca s-a extins la două mașini parcate în apropiere și la fațada unui bloc. Fumul degajat a pătruns în apartamente și într-un supermarket. 60 de persoane s-au evacuat, dar nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Un incendiu pornit de la o ghenă de gunoi a distrus două mașini și a afectat un bloc din Cluj Napoca
Foto: ISU Cluj
Laurentiu Marinov
22 iul. 2026, 08:23, Social
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Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru a stinge un incendiu izbucnit inițial la ghena de gunoi a unui bloc de pe strada Fântânele din municipiul Cluj-Napoca.

Potrivit ISU Cluj, solicitarea a venit în jurul orei 02.00, iar odată ajunși la fața locului pompierii au constatat faptul că incendiul era extins la două autoturisme parcate, precum și la fațada unui bloc, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Ghena de gunoi era poziționată în imediata vecinătate a unui supermarket, care a fost inundat cu fum. În ceea ce privește blocul de locuințe, 6 apartamente au fost afectate de fum, astfel că peste 60 de persoane au ieșit din locuințe. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite. În urma evenimentului nu au existat victime.

Focul a izbucnit cel mai probabil, din cauza unei țigări aruncate în ghena de gunoi, unde erau depozitate numeroase materiale combustibile, cum ar fi cartoane și diverse deșeuri.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, autoplatforma și două ambulanțe SMURD și au finalizat misiunea în jurul orei 05.00.

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