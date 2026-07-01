Incendiu violent într-un bloc de apartamente din Belgia. Mai multe persoane au murit

Incendiul a izbucnit la etajul opt al clădirii, unde locuiesc peste 200 de persoane, în cartierul Linkeroever al orașului, și din ea se ieșea mult fum, a anunțat poliția din Antwerp într-un comunicat, relatează AP.

O evacuare a clădirii cu 10 etaje era în curs de desfășurare. Locuitorii din zonă au fost avertizați să țină ferestrele și ușile închise și, dacă este necesar, să oprească ventilatoarele din cauza cantității de fum din aer.

Pompierii s-au luptat cu incendiul în condiții dificile din cauza dimensiunii și intensității acestuia, a declarat poliția. Mai multe echipe de intervenție rapidă și poliție se află la fața locului, inclusiv o unitate specializată de drone.