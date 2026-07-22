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Record pe aeroporturile din București. Peste 8,4 milioane de pasageri în doar șase luni

Cele două aeroporturi administrate de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) au înregistrat un trafic record în primele șase luni din 2026, depășind pragul de 8,45 milioane de pasageri, în creștere cu 5,08% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Record pe aeroporturile din București. Peste 8,4 milioane de pasageri în doar șase luni
Sursa foto: SILVIU MATEI / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
22 iul. 2026, 09:05, Social
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Potrivit unui comunicat transmis miercuri, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” au fost tranzitate de 8.459.576 de pasageri în intervalul ianuarie–iunie 2026.

Mai multe zboruri pe aeroporturile Capitalei

Creșterea traficului de pasageri s-a reflectat și în activitatea operațională. În primul semestru au fost înregistrate 68.367 de aterizări și decolări, cu 3,37% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, afirmă că rezultatele sunt consecința unei strategii orientate spre atragerea de noi companii aeriene, extinderea rețelei de destinații și creșterea frecvenței zborurilor, alături de investiții în infrastructura aeroportuară și siguranța operațiunilor.

Aeroportul Băneasa stabilește un nou record

Aeroportul „Henri Coandă” a depășit pragul de 7,7 milioane de pasageri, în timp ce Aeroportul Băneasa a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție.

În primele șase luni din 2026, aeroportul a fost tranzitat de 745.674 de pasageri, cu 50.956 mai mulți decât numărul total de pasageri înregistrați pe parcursul întregului an 2025.

Potrivit conducerii CNAB, obiectivul companiei rămâne susținerea dezvoltării traficului aerian în condiții de siguranță și securitate, prin adaptarea infrastructurii la creșterea numărului de pasageri.

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