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Cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România intră într-o nouă etapă. A fost semnat contractul pentru proiectarea noului terminal de la Otopeni

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a semnat contractul pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, investiție prezentată drept cel mai mare și mai complex proiect de infrastructură aeroportuară din România.
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Victor Dan Stephanovici
30 iun. 2026, 09:47, Social
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Compania Națională Aeroporturi București a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București și a infrastructurii aeroportuare aferente. Potrivit companiei, proiectarea reprezintă primul pas al celui mai mare și mai complex proiect de infrastructură aeroportuară realizat până acum în România.

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Terminal de aproximativ 176.000 de metri pătrați

Contractul are ca obiectiv principal proiectarea unui nou terminal de pasageri cu o suprafață de aproximativ 176.000 de metri pătrați, dimensionat pentru a răspunde unui trafic estimat la 30 de milioane de pasageri pe an în 2040. La orele de vârf, noua infrastructură va putea procesa până la 6.500 de pasageri pe oră, potrivit estimărilor incluse în proiect. Durata etapei de proiectare este de maximum doi ani, iar construcția noului terminal este estimată să dureze trei ani și jumătate.

Facilități comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene

Conform CNAB, noul terminal va include minimum 48 de standuri noi de parcare pentru aeronave și cel puțin 20 de punți de îmbarcare, alături de sisteme moderne pentru manipularea bagajelor, atât la sosiri, cât și la plecări. Proiectul mai prevede echipamente moderne de control de securitate, sisteme de ultimă generație pentru informarea pasagerilor și semnalizare intuitivă, precum și soluții pentru iluminare ambientală, acustică și climatizare.

Aeroportul Otopeni terminal nou – proiect.

În terminal vor fi amenajate saloane de protocol destinate clienților companiilor aeriene, precum și zone comerciale și de alimentație publică dimensionate conform standardului IATA Optimum Level of Service. Noul terminal va deservi atât companiile aeriene tradiționale (legacy), cât și operatorii low-cost, pentru care va exista o zonă dedicată de îmbarcare și debarcare.

Conectivitate rutieră și feroviară

Proiectul include și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din jurul terminalului. Sunt prevăzute noi căi de rulare pentru aeronave, o rețea complexă de drumuri de acces în zonele landside și airside, precum și drumuri și pasaje subterane care vor asigura legătura dintre terminalul existent și viitorul terminal. Totodată, noul terminal va beneficia de conectivitate multimodală, cu acces rutier și feroviar, precum și cu stații dedicate transportului public, autocarelor și taxiurilor.

Contract de aproximativ 18,4 milioane de euro

Contractul a fost atribuit asocierii formate din Leviatan Design (lider) și Ubitech Construcții (asociat), împreună cu subcontractanții și partenerii Petrodesign, Pintilie Partners Architecture Engineering, Instal Data Proiect, Start SRL, Triptic Architecture & Engineering, Vital Proiect, EPC – Consultanță de Mediu, Raluca Șerban Environmental Consultancy și Profesional Construct Proiectare. Valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de aproximativ 18,4 milioane de euro. Contractul se întinde pe o perioadă totală de 10 ani și jumătate, din care doi ani sunt dedicați proiectării, trei ani și jumătate asistenței tehnice pe durata construcției, iar cinci ani asistenței tehnice în perioada de garanție a lucrărilor.

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