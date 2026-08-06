Parc fotovoltaic de 134 de milioane de lei la Aeroportul „Henri Coandă”. Contractul a fost semnat

CNAB a semnat contractul pentru proiectarea și execuția parcului fotovoltaic care va fi construit în proximitatea Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, precum și pentru racordarea acestuia la uzina electrică a aeroportului.

Proiectul urmează să fie implementat până în decembrie 2027. Acesta prevede realizarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 12,6 MWp și a unui sistem de stocare a energiei de 17,88 MWh, conectate la uzina electrică de 20 kV a aeroportului.

Potrivit CNAB, aceasta este prima etapă a dezvoltării unei centrale fotovoltaice cu o capacitate totală planificată de 31,5 MWp, integrată cu un sistem de stocare a energiei de 30 MWh.

Prin investiție, compania urmărește creșterea independenței energetice a Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, reducerea costurilor cu energia electrică și diminuarea impactului asupra mediului prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Proiectul contrubuie „totodată la atingerea obiectivelor de sustenabilitate și eficiență energetică asumate la nivel național și european”, transmite compania.

Pentru această etapă, CNAB a obținut o finanțare nerambursabilă eligibilă de 132.044.800 de lei, fără TVA, prin programul „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei”, finanțat din Fondul pentru Modernizare și gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Valoarea contractului pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor este de 134 de milioane de lei, fără TVA.

Contractul a fost atribuit asocierii LSG Building Solutions – Demcar 2000 – LSG Building Solutions GmbH – Institutul de Cercetare și Producție în Electrotehnică ICPE Electrocond Technologies.