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Bolojan: Noile creșe construite prin PNRR vor sprijini familiile tinere din marile orașe

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că programul de construire a creșelor prin PNRR răspunde nevoii crescute de locuri pentru copiii familiilor tinere din marile orașe și a anunțat că Guvernul va aproba în cel mult două săptămâni angajările necesare pentru funcționarea acestora.
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Alexandra-Valentina Dumitru
06 aug. 2026, 09:37, Economic
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Bolojan a transmis la inaugurarea unei noi creșe realizate cu fonduri din PNRR în București, că aceasta este creșa cu numărul 96 finalizată prin programul național și și-a exprimat speranța ca România să ajungă în curând la 100 de astfel de unități.

„Mă bucur să particip la această inaugurare la creșa cu numărul 96. Sper să ne apropiem, deci, de 100 de creșe construite în acești ani în România, printr-un program combinat care se bazează pe finanțări din fonduri europene prin programul PNRR, prin fonduri guvernamentale, derulat în parteneriat dintre Compania Națională de Investiții și autoritățile locale”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar afirmă că „această formă de colaborare permite identificarea unor amplasamente, autoritățile locale știind care sunt cele mai bune locații și combină interesul local cu programul guvernamental care asigură cofinanțarea principală a acestor lucrări”.

Potrivit acestuia, programul răspunde nevoii crescute de locuri în creșe, apărută în urma migrației interne către marile orașe și zonele periurbane, unde s-au stabilit numeroase familii tinere.

„Programul vine să susțină tinerele familii”

„În ultimii ani, pe fondul fenomenelor de migrație internă, care înseamnă că familiile tinere în căutare de locuri de muncă s-au mutat în urbanul mare, în marile orașe sau în periurban, a apărut o creștere suplimentară de locuri în creșe pentru ca aceste tinere familii, pe de-o parte să poată oferi condiții mai bune copiilor lor în această perioadă de creștere, dar pe de alta parte să-și poată câștiga existența, să se integreze în companiile în care lucrează și acest program vine să susțină tinerele familii, în special în zona de urban mare și de periurban și consider că acest proiect este unul bun pentru acest obiectiv pe care l-am enunțat”, a spus premierul interimar.

Bolojan a anunțat și că Executivul va aproba în cel mult două săptămâni un memorandum pentru ocuparea posturilor necesare funcționării noilor creșe.

„Ceea ce ne rămâne nouă este să încheiem (…) un memorandum prin care să aprobăm posturile necesare pentru angajarea personalului și în această creșă și în celelalte care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât în timpul cel mai scurt din toamna acestui an ele să devină operaționale. Vom aproba acest memorandum în maxim două săptămâni, până când se pot declanșa procedurile de angajare”, a conchis Bolojan.

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