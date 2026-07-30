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Mihai Fifor îl atacă pe Bolojan după voturile din Parlament: „Blocada toxică impusă României de Ilie Bolojan poate fi spartă”

Deputatul Mihai Fifor a afirmat, joi, că Parlamentul a reușit să depășească „blocada toxică” impusă de Ilie Bolojan și să adopte mai multe măsuri privind prețurile carburanților, locuințele, sistemul de educație și angajările din sănătate.
Mihai Fifor îl atacă pe Bolojan după voturile din Parlament: „Blocada toxică impusă României de Ilie Bolojan poate fi spartă”
Sursa foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
30 iul. 2026, 08:37, Politic
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„Am dovedit ieri că blocada toxică impusă României de Ilie Bolojan poate fi spartă în Parlament. În Parlamentul pe care premierul mega-demis îl disprețuiește profund. Așa cum disprețuiește tot ceea ce nu înseamnă propria dictatură și tot ce are cel mai mic iz de democrație: dialog, consens și decizii luate prin dezbatere, nu prin impunerea voinței miracolului de la Bihor”, a scris Mihai Fifor, într-o postare pe Facebook.

Acesta a susținut că PSD nu este responsabil pentru actuala criză.

„Ieri am demonstrat românilor că nu PSD este responsabil pentru criza în care a fost împinsă România. Responsabili sunt PNL și USR. Iar românii au putut vedea foarte clar de ce. Au văzut, de pildă, cum USR a insistat ca legea ANI să fie modificată astfel încât Dominic Fritz să își poată continua liniștit mandatul la Primăria Timișoara, în ciuda condamnării definitive pentru conflict de interese”, a adăugat deputatul PSD.

Măsurile adoptate de Parlament

Mihai Fifor a enumerat apoi proiectele adoptate de Parlament, despre care a afirmat că reflectă prioritățile social-democraților.

Printre acestea se numără plafonarea adaosurilor comerciale la carburanți și introducerea unui mecanism de acciză dinamică prin care acciza să scadă atunci când prețurile cresc.

„O soluție concretă pentru temperarea scumpirilor și protejarea puterii de cumpărare a românilor”, a subliniat Fifor.

Parlamentul a prelungit și aplicarea TVA-ului redus pentru achiziția unor locuințe eligibile.

„Mii de familii să nu fie penalizate din cauza blocajului provocat de atacul informatic asupra ANCPI și a imposibilității finalizării tranzacțiilor în termenul legal”, a explicat el.

O altă măsură prezentată de Fifor este prelungirea termenului de utilizare a fondurilor europene pentru plata primei de merit de 1.500 de lei net acordate cadrelor didactice.

„Am salvat prima de merit de 1.500 de lei net pentru cadrele didactice, prelungind termenul de utilizare a fondurilor europene, astfel încât acești bani să ajungă la profesori și să nu fie pierduți”, a transmis social-democratul.

De asemenea, Parlamentul a deblocat angajările din sănătate.

„Am deblocat posturile din sănătate prin eliminarea mecanismului absurd al aprobării prin memorandum guvernamental. Managerii spitalelor vor putea angaja personal în funcție de necesitățile reale ale fiecărei unități, exclusiv în limita bugetelor deja aprobate. Nu se cheltuiește niciun leu în plus, dar se pune capăt unui mecanism arbitrar prin care Ilie Bolojan controla politic din pix angajările din sistemul sanitar”, a precizat Fifor.

„Adevărata responsabilitate pentru întârzieri și blocaje îi aparține lui Ilie Bolojan”

Parlamentul a adoptat și măsurile necesare pentru îndeplinirea unor jaloane restante din PNRR, astfel încât România să poată accesa aproximativ patru miliarde de euro, potrivit deputatului PSD.

„Încă o dovadă că propaganda care încearcă să arunce vina pe PSD este falsă. Adevărata responsabilitate pentru întârzieri și blocaje îi aparține lui Ilie Bolojan și celor care continuă să îl susțină.Ieri am demonstrat că Parlamentul poate lua decizii in favoarea românilor atunci când Bolojan refuză sau este incapabil să o facă. Că există soluții atunci când există voință politică. Și că PSD este preocupat să rezolve problemele oamenilor, în timp ce PNL și USR sunt preocupați să își rezolve propriile probleme politice”, a afirmat Fifor.

„Vom continua și mâine să reparăm în Parlament ceea ce mai poate fi reparat după Bolojan și haiducii lui pe rit nou”, a adăugat acesta.

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