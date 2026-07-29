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Parlamentul a votat proiectul privind declararea situației de criză în domeniul carburanților. Ivan: „Trebuie să ducă la o reducere a prețului final”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că Parlamentul a votat proiectul inițiat de PSD privind instituirea stării de criză pe piața carburanților. Potrivit acestuia, măsurile adoptate vor reduce prețul motorinei și vor limita creșterile excesive ale prețurilor.
Parlamentul a votat proiectul privind declararea situației de criză în domeniul carburanților. Ivan: „Trebuie să ducă la o reducere a prețului final”
SURSA FOTO : Facebook.com/IvanBogdanGruia
Alexandra-Valentina Dumitru
29 iul. 2026, 13:47, Politic
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„ Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, și anume declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea daosului comercial și supraimpozitarea profiturilor excepțional în materie de carburanți. Acest lucru a trebuit să ducă la o reducere a prețului final pentru consumatorii privați, dar și pentru companiile din țara noastră”, a afirmat Ivan.

Acesta a precizat că proiectul a fost inițiat de PSD în urmă cu o săptămână, a fost adoptat luni de Senat și a primit miercuri votul Parlamentului, cu susținerea mai multor grupuri parlamentare.

Ivan a comparat situația actuală cu cea din perioada în care ocupa funcția de ministru al Energiei. Acesta susține că deși cotația internațională a petrolului a scăzut, prețul motorinei la pompă a crescut.

„În 23 aprilie aveam o cotație a barilului de petrol de 105 dolari și un preț de 9 lei pe litru de motorină. Astăzi avem o cotație de 78 de dolari pe baril și 10 lei pe litru de motorină”, a spus fostul ministru.

El a amintit că, în mandatul său, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care a fost instituită starea de criză pe piața carburanților, măsură care a expirat la sfârșitul lunii iunie.

Totodată, Ivan a criticat Guvernul interimar. Fostul ministru spune că că lipsa unei intervenții după expirarea măsurilor a dus la creșterea costurilor suportate de șoferi.

„Oamenii au plătit mai mult, cu aproximativ un leu pe fiecare litru, din cauza faptului că Guvernul demis nu și-a făcut treaba. Astăzi (n.r – miercuri), în Parlament, am corectat acest lucru și am reușit să intervenim din nou în piață și să reducem prețul final la carburanți pentru populație și pentru companiile românești”, a declarat Ivan.

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