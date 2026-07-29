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Ilie Bolojan a discutat cu omologul său din Kazahstan despre securitatea aprovizionării cu țiței

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat că a discutat cu prim-ministrul Kazahstanului, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), în contextul perturbărilor provocate de efectele Războiului din Ucraina.
Ilie Bolojan a discutat cu omologul său din Kazahstan despre securitatea aprovizionării cu țiței
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
29 iul. 2026, 14:25, Politic
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Astăzi am discutat cu prim-ministrul Kazahstanului, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și despre funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), o infrastructură esențială pentru exporturile de țiței din Kazahstan și pentru securitatea energetică a sud-estului Europei. Peste jumătate din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan. Acesta este transportat prin conducta CPC până în portul Novorossiisk, unde este încărcat pe petroliere și livrat către România”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ilie Bolojan.  

Liderul de la Palatul Victoria a subliniat că relația dintre România și Kazahstan are o importanță strategică atât pentru asigurarea aprovizionării cu țiței, cât și pentru menținerea stabilității pieței interne a carburanților, mulțumindu-i omologului său pentru eforturile depuse în vederea menținerii livrărilor de țiței. 

„Relația României cu Kazahstanul are o importanță strategică, atât pentru asigurarea aprovizionării cu țiței, cât și pentru menținerea stabilității pieței interne a carburanților. I-am mulțumit premierului Bektenov pentru eforturile depuse în menținerea fluxului de țiței către România, în ciuda dificultăților recente. Pentru țara noastră, funcționarea neîntreruptă a acestei rute de transport este importantă atât pentru activitatea rafinăriei Petromidia, cât și pentru stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere”, notează șeful Guvernului. 

Cei doi au condamnat atacurile asupra infrastructurii energetice, au decis consolidarea colaborării pentru menținerea livrărilor de țiței, iar la final, Bolojan i-a adresat liderului de la Astana invitația de a vizita România. 

Kazahstanul a reluat luni exporturile de petrol prin terminalul maritim al Caspian Pipeline Consortium din portul rusesc Novorossiisk, după ce atacurile cu drone asupra unor petroliere au blocat principala rută prin care țițeiul kazah ajunge pe piețele internaționale. 

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