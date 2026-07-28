Noi scumpiri la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol. Guvernul pregătește o reducere temporară a accizei

Principalele lanțuri de benzinării din România au crescut din nou prețurile la carburanți marți, 28 iulie, iar motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru în stațiile Petrom, OMV și Rompetrol. După scumpirea aplicată anterior de Lukoil, și ceilalți mari operatori au majorat tarifele la pompă, atât pentru motorină, cât și pentru benzină, potrivit Economica.

OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut marți după-amiază prețul motorinei cu 15 bani pe litru, iar benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru. Aceeași modificare a fost aplicată și în stațiile OMV, operate de aceeași companie, OMV Petrom Marketing.

O majorare a prețurilor a fost înregistrată și în stațiile Rompetrol. Compania a crescut prețul benzinei cu 7 bani pe litru, iar motorina s-a scumpit cu 12 bani pe litru.

În urma acestor modificări, motorina a ajuns să coste peste 10 lei pe litru în mai multe benzinării din marile lanțuri. În stațiile din vestul Capitalei, prețurile afișate în seara zilei de 28 iulie erau:

Motorină:

Petrom: 10,07 lei/litru

OMV: 10,13 lei/litru

Rompetrol: 10,10 lei/litru

MOL: 9,98 lei/litru

Lukoil: 10,18 lei/litru

SOCAR: 9,94 lei/litru

Benzină:

Petrom: 9,16 lei/litru

OMV: 9,22 lei/litru

Rompetrol: 9,15 lei/litru

MOL: 9,15 lei/litru

Lukoil: 9,24 lei/litru

SOCAR: 9,09 lei/litru

În paralel cu noile creșteri de prețuri, Comisia economică a Senatului a dat luni aviz favorabil unui proiect de lege care urmărește reducerea prețului carburanților printr-un mecanism de diminuare a taxării.

Măsura ar urma să fie aplicată pentru o perioadă de cel puțin trei luni, însă pentru a intra în vigoare proiectul trebuie adoptat de plenul ambelor Camere ale Parlamentului și ulterior promulgat de președinte.

Forma finală a inițiativei a fost stabilită după discuțiile dintre ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, care au venit separat cu două proiecte privind piața carburanților.

În urma negocierilor, cele două propuneri au fost unite într-o singură variantă legislativă care urmează să fie supusă votului Parlamentului.

„Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că, în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor va analiza evoluția prețurilor o dată la două săptămâni, iar aplicarea reducerii ar putea începe cu un procent de aproximativ 10%.

Acciza actuală pentru motorină este de circa 2,8 lei pe litru. O reducere de 10% ar putea duce la o scădere a prețului final cu aproximativ 34 de bani pe litru. Pentru benzină, reducerea estimată ar fi de aproximativ 36 de bani pe litru.

Măsura ar urma să fie aplicată pentru o perioadă de trei luni de la promulgarea legii, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de Guvern.

„Este o variantă mult mai flexibilă, care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor trei luni de la promulgare, prin hotărâre de Guvern, și la fiecare două săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa”, a mai spus Alexandru Nazare.