Nova Power & Gas, partener egal al Nuclearelectrica în proiectul SMR de la Doicești, reacție după raportul Corpului de control al premierului

Compania Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu, a reacționat marți față de constatările și recomandările Corpului de control al premierului după verificările efectuate în perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026, pentru a vedea în ce măsură Nuclearelectrica S.A. s-a ocupat de implementarea proiectului privind dezvoltarea reactoarelor modulare mici în România (SMR).

Corpul de control al prim-ministrului a descoperit, conform sintezei transmise jurnaliștilor, atât întârzieri, cât și creșteri semnificative ale costurilor față de proiectul inițial aprobat de acționari, pe lângă aspecte legate de partenerii de proiect.

Sinteza verificărilor și recomandările Corpului de control al premierului a fost transmisă luni seara, la aproximativ două săptămâni după ce Nuclearelectrica anunțase că a recepționat, pe 14 iulie, de la Ministerul Energiei, acționarul majoritar, o solicitare de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se lua act de o notă de informare a acționarilor Nuclearelectrica privind concluziile și recomandările cuprinse în acest raport.

Nuclearelectrica este producătorul național de energie nucleară controlat de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de Nova Power&Gas. Conducerea companiei a transmis de asemenea marți acționarilor, printr-o amplă informare la Bursa de Valori București, un punct de vedere față de constatările și recomandările Corpului de control al premierului, făcută publică luni seara, privind stadiul implementării proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești.

Conform partenerilor, prin proiectul SMR, cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune, vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată generată de șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale. Aceștia au anunțat că vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate

„Tranzacția este integral reversibilă”

În comunicatul transmis marți, însoțit de documente interne și corespondență electronică, oficialii Nova Power&Gas susțin că tranzacția prin care a vândut amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești – detaliat în raportul citat – este integral reversibilă.

Conform Corpului de control al Guvernului., Nova Power&Gas achiziționat printr-un contract de vânzare cumpărare o suprafață de 170,59 ha, pentru un preț total agreat inițial de 7,3 mil. euro, fiind stabilite mai multe clauze cu implicații asupra prețului vânzării. Derularea efectivă a contractului, astfel cum acesta a fost modificat prin încheierea unor acte adiționale și prin raportare la modul în care vânzătorul și-a îndeplinit obligațiile din contract până la 31.12.2023, a avut ca rezultat achiziția terenului, ce face în prezent obiectul amplasamentului Proiectului SMR, pentru un preț efectiv de 2,8 mil. euro.

„Modificarea Acordului investitorilor și derularea efectivă a tranzacției între cele două persoane afiliate (RPN și NPG), prin încheierea unui contract de vânzare și unui acord de refacturare, a constituit un demers cu scopul de a crea aparența că dobândirea amplasamentului (a cărei contravaloare s-a ridicat în final la peste 46 mil. euro) a fost o tranzacție ce respectă regulile de piață. Cu toate acestea, tranzacția, în contextul refacturării unor costuri, este contrară oricăror operațiuni pe care două entități independente le-ar fi acceptat în condiții de piață liberă, întrucât dobândirea unui activ care a presupus încheierea unei convenții suplimentare contractului de vânzare-cumpărare în care prețul a reflectat valoarea de piață (stabilită de evaluator la aproximativ 24 mil. euro), respectiv Acordul de refacturare (22 milioane de euro), a avut ca rezultat asumarea de către cumpărător a plății unei sume ce depășește semnificativ prețul de piață”, constatase Corpul de control al premierului.

„RoPower nu poate înregistra pierderi din tranzacțiile cu Nova Power & Gas, deoarece a avut și are în continuare notificări care îi oferă dreptul de a reversa integral tranzacția de cumpărare a amplasamentului, de a recupera integral plata și de a nu achita lucrările suplimentare. Vă anexăm cele 3 notificări transmise. Acest drept al RoPower este în vigoare până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv. În aceste condiții, achiziția amplasamentului de către compania de proiect nu poate produce o pierdere, nici pentru RoPower, nici pentru investiția publică. În plus, evaluarea post tranzacțe a activelor cumpărate, realizată de către RoPower a fost de minim 63,5 milioane euro”, este unul dintre punctele incluse în comunicatul citat.

Conform documentelor atașate, companiia a făcute trei oferte de răscumpărare, în diferite etape ale proiectului și faze ale dezbaterilor publice, în noiembrie 2025, mai 2026 și iulie 2026.

Document:Notificări privind dreptul de reversare a tranzacției

Poziția integrală a Nova Power & Gas privind raportul Corpului de Control al Prim-Ministrului: tranzacția amplasamentului de la Doicești este integral reversibilă și nu poate genera pierderi pentru compania de proiect:

„Nova Power & Gas a luat act de sinteza raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului privind activitatea Societății Naționale Nuclearelectrica în implementarea proiectului reactoarelor modulare mici.

Toate documentele anexate prezentului comunicat, precum și alte documente relevante, au fost transmise Corpului de Control încă de la începutul anului 2026. Punem la dispoziţia autorităţilor și a acţionarilor companiei de proiect întreaga documentaţie aferentă participării noastre și susţinem orice verificare independentă a costurilor. Considerăm însă necesare următoarele precizări, toate verificabile în documentele tranzacţiei.

Nu au fost vândute aceleași active care au fost cumpărate.

În anul 2021 au fost cumpărate active constând în terenuri și clădiri nedemolate, aparținând fostei termocentrale, oprită de aproximativ 12 ani, cu obligații integrale de demolare și de închidere a sarcinilor de mediu. În 2025 nu s-au vândut aceleași active. Vânzarea a constat în:

50 de hectare de teren ecologizate și descărcate de sarcini de mediu, după demolarea integrală a fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești. Este singura termocentrală pe cărbune din România demolată complet.

Stație de transformare de 110 kV/20 kV, cu 6 linii electrice aeriene de 110 kV, complet nouă, la o valoare contabilă de 12 milioane de euro.

Capacitate de racordare la Sistemul Energetic Național de aproximativ 600 MW, prin 2 linii electrice aeriene de 220 kV și 6 linii electrice aeriene de 110 kV, unul dintre cele mai importante noduri energetice din țară.

Clădire de birouri modernizată, complet utilată și mobilată, drumuri, parcări, sistem de control al accesului, amenajări interioare și alte active.

Valoarea contabilă a mijloacelor fixe care au făcut obiectul vânzării, împreună cu cheltuielile de refacturare a lucrărilor speciale pentru situl nuclear, lucrări în valoare de 19 milioane de euro fără TVA, depășește 40 de milioane de euro, fiind mai mare decât valoarea tranzacției.

Prețul a fost stabilit pe baza ofertei cumpărătorului, la cea mai mică dintre evaluările de piață.

Tranzacția s-a realizat pe baza ofertei făcute de RoPower către Nova Power & Gas, în urma unor evaluări de piață a căror medie a fost de 45 de milioane de euro. Vânzarea amplasamentului, cu activele menționate mai sus, s-a făcut la cea mai mică valoare de piață, respectiv 24,5 milioane de euro. Evaluările au fost realizate de companii din Big4 și de o companie lider național, evaluator ANEVAR. Nova nu înregistrează profit din această tranzacție nici în ipoteza în care factura pentru lucrările suplimentare specifice proiectului nuclear ar fi plătită, iar în absența facturării acestor lucrări ar fi înregistrat o pierdere de aproximativ 19 milioane de euro. Aceste lucrările specifice de pregătire a site-ului au fost realizate între 2022 și 2025, la cererea expresă a echipei mixte de proiect (Nuclearelectrica, RoPower, Fluor Corporation și NuScale), validate săptămânal în ședințe de roll-out cu consultantul de specialitate nucleară. Contravaloarea acestor lucrări a fost propusă de Nova pentru a fi transformată în aport la capitalul social al RoPower.

Tranzacția este integral reversibilă. RoPower nu poate înregistra pierderi din tranzacțiile cu Nova Power & Gas, deoarece a avut și are în continuare notificări care îi oferă dreptul de a reversa integral tranzacția de cumpărare a amplasamentului, de a recupera integral plata și de a nu achita lucrările suplimentare. Vă anexăm cele 3 notificări transmise. Acest drept al RoPower este în vigoare până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv. În aceste condiții, achiziția amplasamentului de către compania de proiect nu poate produce o pierdere, nici pentru RoPower, nici pentru investiția publică. În plus, evaluarea post tranzacțe a activelor cumpărate, realizată de către RoPower a fost de minim 63,5 milioane euro. Finanțarea și componenta de tehnologie. Finanțarea RoPower s-a făcut încă de la început prin credite comerciale acordate de Nuclearelectrica, la o dobândă de 12% pe an, în euro. Nuclearelectrica a înregistrat aceste profituri în bilanțurile contabile anuale (91,7 milioane RON la 31 decembrie 2025). Creditele au fost garantate prin preluarea drepturilor de proprietate intelectuală și prin gajuri pe activele RoPower în favoarea Nuclearelectrica, precum și de avantajele exploatării viitoarei centrale și a energiei produse. Alegerea tehnologiei americane și negocierea drepturilor locale și regionale privind aplicarea acesteia s-au făcut prin negocieri directe între Nuclearelectrica, RoPower și furnizorul de tehnologie, fără participarea Nova Power & Gas. Participarea la capitalul social a fost și rămâne egală. Participarea la capitalul social al companiei de proiect a fost și este, până în acest moment, egală între Nova Power & Gas și Nuclearelectrica. Alegerea Nuclearelectrica de a înființa o companie privată, RoPower, s-a bazat pe faptul că o structură privată oferă mai multă flexibilitate în achiziții și în decizii, precum și mai multă atractivitate pentru fondurile de investiții. Încă de la începutul proiectului s-a convenit ca Nova să își reducă participația odată cu intrarea de noi investitori, fapt dovedit de aprobarea de către Nova a intrării fondului de investiții coreean DSPE în acționariat și de reducerea participării Nova la 13%. Intrarea DSPE nu a fost aprobată de către acționarii Nuclearelectrica. Cum a fost ales amplasamentul. Nova Power & Gas avea un proiect de dezvoltare a unui amplasament hibrid, cu producție de energie pe gaz, capacități solare și stocare în baterii, similar proiectelor de la Câmpia Turzii (jud. Cluj) și Roșiori (jud. Satu Mare). Verificarea locației Doicești și negocierile au început în 2020, având deja depuse solicitări de studii și avize pentru propriul proiect în momentul în care a fost contactată de Nuclearelectrica pentru a fi partener în acest proiect. Nu am fost informați despre modul de selecție și despre criteriile care au stat la baza selecției. Amânarea cumpărării amplasamentului nu s-a datorat Nova Power & Gas. De la înființarea RoPower și până la oferta de cumpărare, Nova Power & Gas a investit și a menținut amplasamentul în așteptare, amânându-și propriul proiect, fără să existe obligații ale părților de vânzare-cumpărare, și a notificat Nuclearelectrica în vederea remedierii acestei situații, conform documentului atașat. Amânarea cumpărării amplasamentului nu s-a datorat companiei Nova. Rolul Nova este limitat în timp, iar ieșirea din acționariat nu depinde de Nova. De la început și pe parcursul întregului parteneriat, Nova Power & Gas a exprimat intenția de a fi investitor doar pentru fazele de până la etapa ready-to-build. Nuclearelectrica are drept de preempțiune asupra acțiunilor deținute de Nova în RoPower, iar Nova nu poate înstrăina acțiunile fără aprobarea Nuclearelectrica. Proiectul are oferte de finanțare integrală. RoPower dispune în acest moment de oferte de finanțare integrală a proiectului. Fiind printre primele de acest tip în Europa și chiar în lume, se apropie de proiectele de tip R&D sau Tech, în care un business plan complet este dificil de construit la orice fază a dezvoltării. Amplasamentul rămâne valorificabil indiferent de tehnologia agreată. Amplasamentul îndeplinește condițiile pentru dezvoltarea unui proiect nuclear indiferent de tehnologia pe care acționarii o vor decide, iar cheltuielile aferente etapelor FEED 1 și FEED 2 pot fi recuperate parțial, pentru alte amplasamente sau pentru alte tehnologii. În situația aprobării unor fonduri nerambursabile europene pentru energia nucleară, similar mecanismelor aplicate producției de energie electrică din surse regenerabile, amplasamentul de la Doicești ar fi printre primele pregătite să acceseze aceste fonduri, iar energia electrică produsă s-ar încadra într-o marjă comercială de piață.

Nova Power & Gas respectă rolul instituțiilor de control ale statului. Deciziile privind tehnologia, furnizorii și strategia de implementare a proiectului aparțin Nuclearelectrica și statului român, iar Nova le va susține indiferent de configurația finală agreată. Amplasamentul de la Doicești rămâne unul dintre cele mai bine pregătite amplasamente energetice din România pentru dezvoltarea unui proiect nuclear, cu toate condițiile de bază asigurate”, se arată în comunicatul Nova Power&Gas.

La acesta, compania a anexat mai multe documente, respectiv Comunicarea internă privind achiziția site-ului Doicești pentru proiect propriu Nova Power & Gas, patru evaluări (trei evaluari pre-tranzacșie și o evaluare post tranzacție); notificarea transmisă Nuclearelectrica privind amânarea achiziției amplasamentului și trei notificări privind dreptul de reversare a tranzacției.