Nova Power & Gas, partener egal al Nuclearelectrica în proiectul SMR de la Doicești, reacție după raportul Corpului de control al premierului

Compania Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu, a reacționat marți față de constatările și recomandările Corpului de control al premierului după verificările efectuate în perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026, pentru a vedea în ce măsură Nuclearelectrica S.A. s-a ocupat de implementarea proiectului privind dezvoltarea reactoarelor modulare mici în România (SMR).
Corpul de control al prim-ministrului a descoperit, conform sintezei transmise jurnaliștilor, atât întârzieri, cât și creșteri semnificative ale costurilor față de proiectul inițial aprobat de acționari, pe lângă aspecte legate de partenerii de proiect.
Sinteza verificărilor și recomandările Corpului de control al premierului a fost transmisă luni seara, la aproximativ două săptămâni după ce Nuclearelectrica anunțase că a recepționat, pe 14 iulie, de la Ministerul Energiei, acționarul majoritar, o solicitare de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se lua act de o notă de informare a acționarilor Nuclearelectrica privind concluziile și recomandările cuprinse în acest raport.
Nuclearelectrica este producătorul național de energie nucleară controlat de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de Nova Power&Gas. Conducerea companiei a transmis de asemenea marți acționarilor, printr-o amplă informare la Bursa de Valori București, un punct de vedere față de constatările și recomandările Corpului de control al premierului, făcută publică luni seara, privind stadiul implementării proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești.
Conform partenerilor, prin proiectul SMR, cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune, vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată generată de șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale. Aceștia au anunțat că vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate
În comunicatul transmis marți, însoțit de documente interne și corespondență electronică, oficialii Nova Power&Gas susțin că tranzacția prin care a vândut amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești – detaliat în raportul citat – este integral reversibilă.
Conform Corpului de control al Guvernului., Nova Power&Gas achiziționat printr-un contract de vânzare cumpărare o suprafață de 170,59 ha, pentru un preț total agreat inițial de 7,3 mil. euro, fiind stabilite mai multe clauze cu implicații asupra prețului vânzării. Derularea efectivă a contractului, astfel cum acesta a fost modificat prin încheierea unor acte adiționale și prin raportare la modul în care vânzătorul și-a îndeplinit obligațiile din contract până la 31.12.2023, a avut ca rezultat achiziția terenului, ce face în prezent obiectul amplasamentului Proiectului SMR, pentru un preț efectiv de 2,8 mil. euro.
„Modificarea Acordului investitorilor și derularea efectivă a tranzacției între cele două persoane afiliate (RPN și NPG), prin încheierea unui contract de vânzare și unui acord de refacturare, a constituit un demers cu scopul de a crea aparența că dobândirea amplasamentului (a cărei contravaloare s-a ridicat în final la peste 46 mil. euro) a fost o tranzacție ce respectă regulile de piață. Cu toate acestea, tranzacția, în contextul refacturării unor costuri, este contrară oricăror operațiuni pe care două entități independente le-ar fi acceptat în condiții de piață liberă, întrucât dobândirea unui activ care a presupus încheierea unei convenții suplimentare contractului de vânzare-cumpărare în care prețul a reflectat valoarea de piață (stabilită de evaluator la aproximativ 24 mil. euro), respectiv Acordul de refacturare (22 milioane de euro), a avut ca rezultat asumarea de către cumpărător a plății unei sume ce depășește semnificativ prețul de piață”, constatase Corpul de control al premierului.
„RoPower nu poate înregistra pierderi din tranzacțiile cu Nova Power & Gas, deoarece a avut și are în continuare notificări care îi oferă dreptul de a reversa integral tranzacția de cumpărare a amplasamentului, de a recupera integral plata și de a nu achita lucrările suplimentare. Vă anexăm cele 3 notificări transmise. Acest drept al RoPower este în vigoare până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv. În aceste condiții, achiziția amplasamentului de către compania de proiect nu poate produce o pierdere, nici pentru RoPower, nici pentru investiția publică. În plus, evaluarea post tranzacțe a activelor cumpărate, realizată de către RoPower a fost de minim 63,5 milioane euro”, este unul dintre punctele incluse în comunicatul citat.
Conform documentelor atașate, companiia a făcute trei oferte de răscumpărare, în diferite etape ale proiectului și faze ale dezbaterilor publice, în noiembrie 2025, mai 2026 și iulie 2026.
Document:Notificări privind dreptul de reversare a tranzacției
Poziția integrală a Nova Power & Gas privind raportul Corpului de Control al Prim-Ministrului: tranzacția amplasamentului de la Doicești este integral reversibilă și nu poate genera pierderi pentru compania de proiect:
„Nova Power & Gas a luat act de sinteza raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului privind activitatea Societății Naționale Nuclearelectrica în implementarea proiectului reactoarelor modulare mici.
Toate documentele anexate prezentului comunicat, precum și alte documente relevante, au fost transmise Corpului de Control încă de la începutul anului 2026. Punem la dispoziţia autorităţilor și a acţionarilor companiei de proiect întreaga documentaţie aferentă participării noastre și susţinem orice verificare independentă a costurilor. Considerăm însă necesare următoarele precizări, toate verificabile în documentele tranzacţiei.
În anul 2021 au fost cumpărate active constând în terenuri și clădiri nedemolate, aparținând fostei termocentrale, oprită de aproximativ 12 ani, cu obligații integrale de demolare și de închidere a sarcinilor de mediu. În 2025 nu s-au vândut aceleași active. Vânzarea a constat în:
Valoarea contabilă a mijloacelor fixe care au făcut obiectul vânzării, împreună cu cheltuielile de refacturare a lucrărilor speciale pentru situl nuclear, lucrări în valoare de 19 milioane de euro fără TVA, depășește 40 de milioane de euro, fiind mai mare decât valoarea tranzacției.
Tranzacția s-a realizat pe baza ofertei făcute de RoPower către Nova Power & Gas, în urma unor evaluări de piață a căror medie a fost de 45 de milioane de euro. Vânzarea amplasamentului, cu activele menționate mai sus, s-a făcut la cea mai mică valoare de piață, respectiv 24,5 milioane de euro. Evaluările au fost realizate de companii din Big4 și de o companie lider național, evaluator ANEVAR. Nova nu înregistrează profit din această tranzacție nici în ipoteza în care factura pentru lucrările suplimentare specifice proiectului nuclear ar fi plătită, iar în absența facturării acestor lucrări ar fi înregistrat o pierdere de aproximativ 19 milioane de euro. Aceste lucrările specifice de pregătire a site-ului au fost realizate între 2022 și 2025, la cererea expresă a echipei mixte de proiect (Nuclearelectrica, RoPower, Fluor Corporation și NuScale), validate săptămânal în ședințe de roll-out cu consultantul de specialitate nucleară. Contravaloarea acestor lucrări a fost propusă de Nova pentru a fi transformată în aport la capitalul social al RoPower.
Nova Power & Gas respectă rolul instituțiilor de control ale statului. Deciziile privind tehnologia, furnizorii și strategia de implementare a proiectului aparțin Nuclearelectrica și statului român, iar Nova le va susține indiferent de configurația finală agreată. Amplasamentul de la Doicești rămâne unul dintre cele mai bine pregătite amplasamente energetice din România pentru dezvoltarea unui proiect nuclear, cu toate condițiile de bază asigurate”, se arată în comunicatul Nova Power&Gas.
La acesta, compania a anexat mai multe documente, respectiv Comunicarea internă privind achiziția site-ului Doicești pentru proiect propriu Nova Power & Gas, patru evaluări (trei evaluari pre-tranzacșie și o evaluare post tranzacție); notificarea transmisă Nuclearelectrica privind amânarea achiziției amplasamentului și trei notificări privind dreptul de reversare a tranzacției.